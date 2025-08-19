2026新北市長人選 黃國昌：以誠意善意與國民黨協商
對於台北市副市長李四川表明不排斥參選新北市長，民眾黨主席黃國昌今天表示，尊重國民黨黨內民主機制，民眾黨對於行政首長選舉，是以最大的誠意、善意，與國民黨協商。
台灣民眾黨主席黃國昌下午率領各地服務處主任，在新北市中和、永和區啟動車隊掃街，希望衝高核三延役公投投票率，呼籲各界投同意票，並透露21日活動將有神秘嘉賓加入。
2026新北市長選舉，黃國昌日前宣布角逐；國民黨參選新北市長呼聲高的台北市副市長李四川今天表示，國民黨人才濟濟，如果年輕人能贏當然要出來選；但若到明年仍要他承擔，他不會排斥。
對此，黃國昌回應媒體詢問時表示，李四川是德高望重的長輩，行政資歷很豐富，他很願意一起打拚，是很好的事情，接下來就靜靜尊重國民黨黨內民主機制。
黃國昌說，大家關心國民黨主席朱立倫是否續任，或其他人接任，他都尊重也祝福一切順利。等到國民黨主席正式進行2026年地方選舉布局時，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，希望全國推出最優秀人選，進入議會為鄉親服務。
至於行政首長選舉，黃國昌說，也是以最大的誠意、善意與國民黨協商民主公開機制，如果能合作，共推一組最強候選人，相互輔選也是責無旁貸。
被問到是否會與李四川接觸，黃國昌說，李四川現在忙於台北市政，是市長蔣萬安很重要的左右手；除了尊重李四川、也不太好意思打擾太多時間。
黃國昌說，參選者該做的事，就是自己做好準備，讓自己成為最好的選項，在市長侯友宜開拓的基礎上，讓新北變得更好，也要向市民報告市政藍圖與願景規劃。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言