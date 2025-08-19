2026新北市長人選 黃國昌：以誠意善意與國民黨協商

對於台北市副市長李四川表明不排斥參選新北市長，民眾黨主席黃國昌今天表示，尊重國民黨黨內民主機制，民眾黨對於行政首長選舉，是以最大的誠意、善意，與國民黨協商。

台灣民眾黨主席黃國昌下午率領各地服務處主任，在新北市中和、永和區啟動車隊掃街，希望衝高核三延役公投投票率，呼籲各界投同意票，並透露21日活動將有神秘嘉賓加入。

2026新北市長選舉，黃國昌日前宣布角逐；國民黨參選新北市長呼聲高的台北市副市長李四川今天表示，國民黨人才濟濟，如果年輕人能贏當然要出來選；但若到明年仍要他承擔，他不會排斥。

對此，黃國昌回應媒體詢問時表示，李四川是德高望重的長輩，行政資歷很豐富，他很願意一起打拚，是很好的事情，接下來就靜靜尊重國民黨黨內民主機制。

黃國昌說，大家關心國民黨主席朱立倫是否續任，或其他人接任，他都尊重也祝福一切順利。等到國民黨主席正式進行2026年地方選舉布局時，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，希望全國推出最優秀人選，進入議會為鄉親服務。

至於行政首長選舉，黃國昌說，也是以最大的誠意、善意與國民黨協商民主公開機制，如果能合作，共推一組最強候選人，相互輔選也是責無旁貸。

被問到是否會與李四川接觸，黃國昌說，李四川現在忙於台北市政，是市長蔣萬安很重要的左右手；除了尊重李四川、也不太好意思打擾太多時間。

黃國昌說，參選者該做的事，就是自己做好準備，讓自己成為最好的選項，在市長侯友宜開拓的基礎上，讓新北變得更好，也要向市民報告市政藍圖與願景規劃。

商品推薦