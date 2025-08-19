快訊

台日簽備忘錄防大陸間諜 牛煦庭 ：針對戰時特殊情況

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日本與台灣已簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。圖為東京成田機場大廳。美聯社
讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日本與台灣已簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。圖為東京成田機場大廳。美聯社

外媒報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣潛進日本。國民黨立委牛煦庭分析，該備忘錄應是送立法院備查，也可依法改交審查，不過從內容來看，是針對戰時特殊情況，因此並無立即影響，宣示意義大於實質意義。

據日本「讀賣新聞」報導，因應「台灣有事」，日本已經與台灣簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本；日方相關人士警告，「中國間諜可能混在台灣人中，進入日本」。如此一來，在「有事」的時候，就能有效進行篩檢（Screening，入境審查），確認要入境者是否包含對日本國內治安有不良影響的人。

該報導說，該備忘錄是日本與台灣各自的外交窗口「日台交流協會」與「台灣日本關係協會」去年12月18日達成共識，日台交流協會對備忘錄內容「不公開」。台日當局以「台灣有事」為前提簽署合作備忘錄，非常罕見。

國民黨立委牛煦庭分析，以中華民國外交實務上，這種協會與協會之間簽訂備忘錄方式不是第一次，就他了解是送立法院備查，立法院也是可以依法改交審查，當然，備忘錄的拘束力和強度，不及於正式的條約，最終會如何進行，端看各黨團的想法與議事程序。其內容針對的是戰時的特殊狀況，與處置措施，眼下是不至於產生什麼立即影響，宣示意義大於實質意義。

日本 外交 立法院 牛煦庭 台日關係

