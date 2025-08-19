藍委喊要多聽韓國瑜的話 卓榮泰：我跟他有很多故事「不能讓人知道」

中央刪減地方一般性補助款引爭議，行政院長卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。輪到國民黨立委賴士葆質詢時，本來緊張的氛圍稍微和緩，賴說「立法院長韓國瑜的話要多聽」，卓榮泰回「我跟韓院長之間有很多故事」。

賴士葆質詢開頭就向卓榮泰表示，「韓院長的話要多聽，很早就告訴過你，追加預算你都不聽，我知道為什麼不聽，因為要幫大罷免添柴火。」卓揆說，「我跟韓院長之間有很多故事，不能讓人知道。」

賴士葆也說，卓榮泰號稱「大師兄」，善於溝通，但觀察一年多，卓內閣是「吵架內閣」，不是「溝通內閣」，吵架、釋憲、覆議。卓揆說，通過之前如何請立法院重新考量，立法院也沒有考量就直接表決，覆議都是被動的，立法院通過「職權行使法」時根本還沒有到行政院來。賴說，釋憲則兩院關係不好，很多事情是可以溝通的，希望回到善於溝通的卓榮泰。

卓榮泰向賴士葆表示，是否支持調整財政支出結構？他也要調整兩院互動模式，這兩周韓院長主持的朝野協商方向都非常好。賴回，少用一點權謀就行。卓揆說，「我沒有用任何權謀」。賴又說，希望823還能看到卓揆來立院，但換幾個內閣都不夠，卓揆最該被換掉，氣氛可以更好。

