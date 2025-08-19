快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委喊要多聽韓國瑜的話 卓榮泰：我跟他有很多故事「不能讓人知道」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中央刪減地方一般性補助款引爭議，行政院長卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。輪到國民黨立委賴士葆質詢時，本來緊張的氛圍稍微和緩，賴說「立法院長韓國瑜的話要多聽」，卓榮泰回「我跟韓院長之間有很多故事」。記者林伯東／攝影
中央刪減地方一般性補助款引爭議，行政院長卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。輪到國民黨立委賴士葆質詢時，本來緊張的氛圍稍微和緩，賴說「立法院長韓國瑜的話要多聽」，卓榮泰回「我跟韓院長之間有很多故事」。記者林伯東／攝影

中央刪減地方一般性補助款引爭議，行政院長卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。輪到國民黨立委賴士葆質詢時，本來緊張的氛圍稍微和緩，賴說「立法院長韓國瑜的話要多聽」，卓榮泰回「我跟韓院長之間有很多故事」。

賴士葆質詢開頭就向卓榮泰表示，「韓院長的話要多聽，很早就告訴過你，追加預算你都不聽，我知道為什麼不聽，因為要幫大罷免添柴火。」卓揆說，「我跟韓院長之間有很多故事，不能讓人知道。」

賴士葆也說，卓榮泰號稱「大師兄」，善於溝通，但觀察一年多，卓內閣是「吵架內閣」，不是「溝通內閣」，吵架、釋憲、覆議。卓揆說，通過之前如何請立法院重新考量，立法院也沒有考量就直接表決，覆議都是被動的，立法院通過「職權行使法」時根本還沒有到行政院來。賴說，釋憲則兩院關係不好，很多事情是可以溝通的，希望回到善於溝通的卓榮泰。

卓榮泰向賴士葆表示，是否支持調整財政支出結構？他也要調整兩院互動模式，這兩周韓院長主持的朝野協商方向都非常好。賴回，少用一點權謀就行。卓揆說，「我沒有用任何權謀」。賴又說，希望823還能看到卓揆來立院，但換幾個內閣都不夠，卓揆最該被換掉，氣氛可以更好。

卓榮泰 立法院 賴士葆

延伸閱讀

卓榮泰：明年度總預算案編列非常困難 將舉債近4000億

遭疑台灣關稅疊加比日本高9% 卓榮泰：簽訂協議後爭取合理稅率

「零日攻擊」導演遭控拿千萬補助難驗核 卓榮泰：若有不法就辦

立院新會期將審下年度總預算 卓榮泰：主動介入協商

相關新聞

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基...

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報曝光，其中新北市長侯友宜存款近4000萬元；桃園市長...

賴士葆指「政院要求各部會揩油追加預算」 卓榮泰聽一句話笑出來

行政院長卓榮泰今赴立法院，就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案...

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報也曝光，其中台北市長蔣萬安、副市長李四川等人情況引發...

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

民眾黨主席黃國昌表態參戰2026新北市長，國民黨籍台北市副市長李四川今（19）天也說「願意承擔」，新北市藍白火花初現端倪...

民進黨發布「反核文宣」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

民進黨昨發布反對核三延役的貼文，搬出「核電重啟不是國際趨勢」的說法，舉出日本志賀2號機、敦賀2號機、柏崎刈羽核電廠的案例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。