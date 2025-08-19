台日青年局交流 陳冠廷：開拓台日政策合作機制

民進黨立委陳冠廷今天以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行交流會議。日方由青年局長中曾根康隆眾議員率領70位成員來訪，雙方就青年參政、區域安全、少子化對策等共同關切議題進行深度對話。

陳冠廷在致詞時表示，他特別配戴13年前在日本國會實習時參議員贈送的領帶，象徵將在日本學習的經驗與感動帶到台灣國會服務。他回憶2011年日本311大震災後隔年赴日實習，深受日本政治家對政策用心及國家規劃的感動，「雖然我們的土地沒有相連，但在海洋上是相連的，台日兩國應平等攜手，共同面對未來的各種挑戰。」

中曾根康隆表示，此次率領超過70位來自日本全國各地的成員訪台，與民進黨30幾位青年領袖進行交流，是過去從未有過的大規模交流，堪稱歷史性的重要時刻，看到民進黨青年局女性成員眾多且充滿活力，認為日本國會有很多要向台灣學習的地方。台日有許多共通議題，兩黨青年世代攜手合作極為重要，青年世代必須承擔起創造未來的責任，發起行動做出變革。

會議中，雙方就多項重要議題進行實質交流。民進黨青年局執行副局長黃捷表示，短短三個月內台日政治都經歷巨大變動，包括日本改選與台灣的政治變化，青年世代需要背負重大責任，在執政黨與在野黨的對立、衝突與妥協中扮演關鍵角色。

針對青年參政議題，民進黨青年局執行副局長沈伯洋分析台灣青年參政的演變，從早期黨外時期的學生異議性社團，到太陽花運動達到高峰，再到現今面臨的新挑戰。他特別指出，現在年輕人透過社群媒體參與政治，但是部分可能也會有民粹的問題，這是兩國共同面臨的困境。關於國際與國內議題的連結，沈伯洋表示過去一年致力於將國際議題如關稅、假資訊、俄烏戰爭等與國內民生扣連，讓民眾理解國際情勢對日常生活的實質影響。

台中市議員黃守達針對反全球化與民粹主義浪潮提出看法，認為台日執政黨必須主動出擊，真正帶領社會往前進。他對兩國國民素質充滿信心，未來真正重要的是如何讓台日成為東亞甚至世界舞台的主角。黃守達也提議在地方層級建立「台中市議會民進黨台日友好串聯」，深化地方交流。

在國防議題方面，日方關切台灣兵役制度與後備軍人訓練。沈伯洋說明台灣軍隊改革重點在於軍人心智訓練的轉變，從過去可能的反台獨轉向真正抵抗侵略的認知。新北市議員林秉宥補充，台灣推動「全社會韌性」政策，將後備人員分為作戰與維持社會韌性兩大類，透過社會廣泛參與建構面對挑戰的韌性。

陳冠廷表示，這次歷史性的大規模交流，展現台日青年世代攜手合作的決心，雙方將持續深化各層級交流，共同為印太區域的和平穩定與繁榮發展貢獻力量。

