快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

聽新聞
0:00 / 0:00

台日青年局交流 陳冠廷：開拓台日政策合作機制

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨青年局與日本自民黨青年局展開交流會。圖／民進黨提供
民進黨青年局與日本自民黨青年局展開交流會。圖／民進黨提供

民進黨立委陳冠廷今天以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行交流會議。日方由青年局長中曾根康隆眾議員率領70位成員來訪，雙方就青年參政、區域安全、少子化對策等共同關切議題進行深度對話。

陳冠廷在致詞時表示，他特別配戴13年前在日本國會實習時參議員贈送的領帶，象徵將在日本學習的經驗與感動帶到台灣國會服務。他回憶2011年日本311大震災後隔年赴日實習，深受日本政治家對政策用心及國家規劃的感動，「雖然我們的土地沒有相連，但在海洋上是相連的，台日兩國應平等攜手，共同面對未來的各種挑戰。」

中曾根康隆表示，此次率領超過70位來自日本全國各地的成員訪台，與民進黨30幾位青年領袖進行交流，是過去從未有過的大規模交流，堪稱歷史性的重要時刻，看到民進黨青年局女性成員眾多且充滿活力，認為日本國會有很多要向台灣學習的地方。台日有許多共通議題，兩黨青年世代攜手合作極為重要，青年世代必須承擔起創造未來的責任，發起行動做出變革。

會議中，雙方就多項重要議題進行實質交流。民進黨青年局執行副局長黃捷表示，短短三個月內台日政治都經歷巨大變動，包括日本改選與台灣的政治變化，青年世代需要背負重大責任，在執政黨與在野黨的對立、衝突與妥協中扮演關鍵角色。

針對青年參政議題，民進黨青年局執行副局長沈伯洋分析台灣青年參政的演變，從早期黨外時期的學生異議性社團，到太陽花運動達到高峰，再到現今面臨的新挑戰。他特別指出，現在年輕人透過社群媒體參與政治，但是部分可能也會有民粹的問題，這是兩國共同面臨的困境。關於國際與國內議題的連結，沈伯洋表示過去一年致力於將國際議題如關稅、假資訊、俄烏戰爭等與國內民生扣連，讓民眾理解國際情勢對日常生活的實質影響。

台中市議員黃守達針對反全球化與民粹主義浪潮提出看法，認為台日執政黨必須主動出擊，真正帶領社會往前進。他對兩國國民素質充滿信心，未來真正重要的是如何讓台日成為東亞甚至世界舞台的主角。黃守達也提議在地方層級建立「台中市議會民進黨台日友好串聯」，深化地方交流。

在國防議題方面，日方關切台灣兵役制度與後備軍人訓練。沈伯洋說明台灣軍隊改革重點在於軍人心智訓練的轉變，從過去可能的反台獨轉向真正抵抗侵略的認知。新北市議員林秉宥補充，台灣推動「全社會韌性」政策，將後備人員分為作戰與維持社會韌性兩大類，透過社會廣泛參與建構面對挑戰的韌性。

陳冠廷表示，這次歷史性的大規模交流，展現台日青年世代攜手合作的決心，雙方將持續深化各層級交流，共同為印太區域的和平穩定與繁榮發展貢獻力量。

台日 青年 陳冠廷 民進黨 沈伯洋 日本311大震

延伸閱讀

陳冠廷：支持購美軍備納貿易額 擴大關稅談判籌碼

反黑箱昨是今非？國民黨批沈伯洋幫賴清德「盲盒談判」洗地

沈伯洋明突邀政院「機密會議」報告關稅 藍委批要公布了還黑箱

仿納粹建「衝鋒隊」反共？ 陳冠廷：勿用邪惡替換邪惡

相關新聞

民進黨發布「反核文宣」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

民進黨昨發布反對核三延役的貼文，搬出「核電重啟不是國際趨勢」的說法，舉出日本志賀2號機、敦賀2號機、柏崎刈羽核電廠的案例...

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基...

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報曝光，其中新北市長侯友宜存款近4000萬元；桃園市長...

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報也曝光，其中台北市長蔣萬安、副市長李四川等人情況引發...

賴士葆指「政院要求各部會揩油追加預算」 卓榮泰聽一句話笑出來

行政院長卓榮泰今赴立法院，就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案...

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

民眾黨主席黃國昌表態參戰2026新北市長，國民黨籍台北市副市長李四川今（19）天也說「願意承擔」，新北市藍白火花初現端倪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。