卓榮泰：明年度總預算案編列非常困難 將舉債近4000億

行政院長卓榮泰今天在立法院答覆國民黨立委王鴻薇質詢時表示，明年度總預算案編列過程非常困難，舉債接近4000億元。王鴻薇質詢，軍購支出若提高到GDP的3%，將達8000億元，明年度政府舉債恐破兆元，卓揆說，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。

卓榮泰今列席，針對「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。

王鴻薇問，明年度總預算案是否按新版「財政收支劃分法」編列。卓榮泰說，總統已經公告新版財劃法且已生效，會依新版財劃法編列；但他要誠實報告，過程非常非常困難，「要請委員體諒，中央政府必須大量舉債」。

王鴻薇表示，財劃法施行不會造成大量舉債，因為只是左手換到右手，政府是一體的，只是統籌款是留在中央用還是地方用。未來面臨舉債的壓力是來自於風災重建特別預算，以及因應美國貿易關稅特別預算5900億元，有部分要舉債；最沉重的是，美國要求台灣提高軍購支出到GDP的3%。

卓榮泰表示，特別預算的兩個財源，是舉債或移用歲計賸餘，但歲計賸餘已經沒有了。明年度中央政府總預算案舉債接近4000億元，其他特別預算是算在今年度的，例如丹娜絲颱風特別預算600億元，以及韌性條例約1500億元，至於明年度特別預算，還沒正式編列。

王鴻薇問，今年國防預算占GDP的2.45%，如果明年要達GDP的3%，就要超過8000億元，屆時是否排擠原有的教文、社福與經濟發展預算，舉債一定會超過1兆元嗎？卓榮泰說，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。

卓榮泰表示，除國防舉債外，過去如前瞻預算等重大國內基礎建設也有可能用特別預算舉債；給地方的統籌分配款近4000億元，也要帶去很多事權讓地方政府共同承擔，「不能只交錢，也要交事權」。

