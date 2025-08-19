快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：明年度總預算案編列非常困難 將舉債近4000億

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中央刪減地方一般性補助款引爭議，行政院長卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。記者林伯東／攝影
中央刪減地方一般性補助款引爭議，行政院長卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰今天在立法院答覆國民黨立委王鴻薇質詢時表示，明年度總預算案編列過程非常困難，舉債接近4000億元。王鴻薇質詢，軍購支出若提高到GDP的3%，將達8000億元，明年度政府舉債恐破兆元，卓揆說，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。

卓榮泰今列席，針對「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。

王鴻薇問，明年度總預算案是否按新版「財政收支劃分法」編列。卓榮泰說，總統已經公告新版財劃法且已生效，會依新版財劃法編列；但他要誠實報告，過程非常非常困難，「要請委員體諒，中央政府必須大量舉債」。

王鴻薇表示，財劃法施行不會造成大量舉債，因為只是左手換到右手，政府是一體的，只是統籌款是留在中央用還是地方用。未來面臨舉債的壓力是來自於風災重建特別預算，以及因應美國貿易關稅特別預算5900億元，有部分要舉債；最沉重的是，美國要求台灣提高軍購支出到GDP的3%。

卓榮泰表示，特別預算的兩個財源，是舉債或移用歲計賸餘，但歲計賸餘已經沒有了。明年度中央政府總預算案舉債接近4000億元，其他特別預算是算在今年度的，例如丹娜絲颱風特別預算600億元，以及韌性條例約1500億元，至於明年度特別預算，還沒正式編列。

王鴻薇問，今年國防預算占GDP的2.45%，如果明年要達GDP的3%，就要超過8000億元，屆時是否排擠原有的教文、社福與經濟發展預算，舉債一定會超過1兆元嗎？卓榮泰說，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。

卓榮泰表示，除國防舉債外，過去如前瞻預算等重大國內基礎建設也有可能用特別預算舉債；給地方的統籌分配款近4000億元，也要帶去很多事權讓地方政府共同承擔，「不能只交錢，也要交事權」。

卓榮泰 王鴻薇

延伸閱讀

遭疑台灣關稅疊加比日本高9% 卓榮泰：簽訂協議後爭取合理稅率

「零日攻擊」導演遭控拿千萬補助難驗核 卓榮泰：若有不法就辦

立院新會期將審下年度總預算 卓榮泰：主動介入協商

爭取台美關稅不疊加 卓榮泰：還沒定案

相關新聞

卓榮泰：明年度總預算案編列非常困難 將舉債近4000億

行政院長卓榮泰今天在立法院答覆國民黨立委王鴻薇質詢時表示，明年度總預算案編列過程非常困難，舉債接近4000億元。王鴻薇質...

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基...

北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報曝光，其中新北市長侯友宜存款近4000萬元；桃園市長...

賴士葆指「政院要求各部會揩油追加預算」 卓榮泰聽一句話笑出來

行政院長卓榮泰今赴立法院，就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案...

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報也曝光，其中台北市長蔣萬安、副市長李四川等人情況引發...

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

民眾黨主席黃國昌表態參戰2026新北市長，國民黨籍台北市副市長李四川今（19）天也說「願意承擔」，新北市藍白火花初現端倪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。