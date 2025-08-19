「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

快訊

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
去年底延燒出的就安基金濫用爭議，勞動部年初為此提出就業安定基金管理運用精進作為。圖為勞動部長洪申翰。本報資料照片

國民黨直指電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊，三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助拍攝勞動節宣傳影片，完全不符就安基金使用目的，且當初簽訂的開口合約品項與實際委託項目未盡相同，遭審計部認定「難以驗核履約結果」。對於就安基金再掀使用爭議，勞動部不是答非所問，就是閃躲不談，僅重申已提出就安基金精進改革。

去年底，勞動部因北分署霸凌案衍生就安基金濫用爭議，經審計部查核發現，總共5174萬元支出項目與就安基金設置目的、用途不符，其中，包括111至113年度所拍攝的勞動節主題影片。

審計部調查指出，連續三年的勞動節主題影片採購均未另案招標，而是直接洽詢該年度文宣媒體通路採購開口契約廠商辦理，實際委託項目也與契約品項內容未盡相同，所約定採購數量更欠缺依據，難以驗核履約結果與約定數量是否相符，仍同意驗收付款。

為此，勞動部年初提出就安基金管理精進作為，114年度起的文宣媒體通路採購開口契約的委商工作事項，將以網路、平面、電視、廣播等媒體通路採購為主，至於活動、設計、影片及文宣製作等項目不再以開口契約方式辦理，依個別業務需求，採專案簽辦採購方式辦理。

據悉，勞動部也為此召開考績會，懲處承辦業務單位的相關人員。

對於今日國民黨召開的記者會，勞動部僅回應，勞動部已於今年1月3日提出就安基金精進改革報告至立法院，同時公開上網，並已回覆審計部詳加說明，後續也依照審計部建議，持續落實就安基金精進改革計畫。

