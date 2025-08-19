北部三都市長財產曝光 侯友宜存款近4000萬、張善政身家破億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報曝光，其中新北市長侯友宜存款近4000萬元；桃園市長張善政各項財產總計，連同不動產恐身家破億元，還有金條等相當價值之財產1393萬元。

據「廉政專刊」273期指出，侯友宜名下3筆土地、3筆建物，包含耕地、自住房屋等，另有9筆土地、1筆建物交付信託，存款3990萬8374元、3筆保險。新北市副市長劉和然申報4筆土地、3筆建物，包含耕地、自住房屋等，另有5筆土地交付信託。2部國瑞汽車、存款250萬8825元、基金受益憑證13萬6020元、3筆保險。

桃園市長張善政申報5筆土地、1筆建物，位於花蓮、彰化做為農地使用，新店的為自用房屋；另有73筆土地、77筆建物、多筆股票總值552萬8930元交付信託，還有存款3359萬3872元、國外股票總值3472萬361元、債券777萬2845元。值得注意的是，受信託財產專戶、零售食品債、黃金條塊總值1393萬3442元、17筆保險；外界推測，連同不動產總計，身家恐已破億元。

監察院。圖／聯合報系資料照片

商品推薦