卓榮泰：明年度總預算案編列非常困難 舉債近4000億

行政院長卓榮泰今天說，明年度總預算案編列過程非常困難，舉債近新台幣4000億元；國民黨立委王鴻薇指出，軍購支出若提高到GDP的3%，將達8000億元，明年度政府舉債恐破兆，卓榮泰說，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。

立法院會今天邀卓榮泰列席，提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。

王鴻薇質詢時問，明年度總預算案是否按新版財劃法編列。卓榮泰說，總統已經公告新版財劃法且已生效，是依新版財劃法編列，但過程非常非常困難，「要請委員體諒，中央政府必須大量舉債」。

王鴻薇指出，舉債不是只有因為財劃法施行，這只是左手換到右手，政府是一體的，舉債壓力是來自於風災重建特別預算，以及因應美國關稅的特別預算5900億元，有部分要舉債；最沉重的是美國要求台灣提高軍購支出到GDP的3%。

卓榮泰說，特別預算的兩個財源，就是舉債或移用歲計賸餘，但歲計賸餘都沒有了；明年中央政府總預算案舉債接近4000億元左右，其他特別預算是算在今年度的，例如丹娜絲颱風特別預算600億元，以及韌性條例約1500億元，明年度特別預算還沒正式編列。

王鴻薇指出，如果國防預算明年要達GDP的3%，會超過8000億元，擔心是否排擠原有的社福、教文、經濟發展預算，舉債一定會超過1兆元嗎；卓榮泰說，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。

卓榮泰表示，除國防舉債外，過去如前瞻預算等重大基礎建設也有舉債；給地方的統籌分配款近4000億元，也要將事權讓地方政府共同承擔，「不能只交錢，也要交事權」。

另外，王鴻薇說，勞動部所屬的就業安定基金，連續3年補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊高達2872萬元，製作3支勞動節形象影片。勞動部包庇、袒護，就安基金用途不符合規定，希望卓榮泰立刻進行行政調查。

卓榮泰說，當初邀洪申翰擔任勞動部長，是為處理霸凌問題、提高士氣，也要把就安基金充分用在正式用途上，過去有所不當，要全數改回，他以高標準要求勞動部。已經發生的問題，要做很清楚的了結，錯誤不會讓它延續。

卓榮泰表示，過去的案子跟所謂「零日攻擊」完全無關，這是兩回事，這名導演過去如果承接勞動部或相關部會的其他契約案，有任何不當的地方，當然會一一檢討，有所不法就依法辦理；如果是合法的，就不要影響未來的合作。

