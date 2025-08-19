送懲戒法院！外交官陳家彥飯店內涉性騷女下屬 監察院彈劾

快訊

中央社／ 台北19日電
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

監察院說，現任簡任14職等外交部外交及國際事務學院大使回部辦事陳家彥於2016年間，在駐點飯店性騷女下屬，不但侵犯被害人人格尊嚴，也嚴重影響國家及外交人員形象，且在監察院詢問時仍否認相關行為，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院今天透過新聞稿表示，陳家彥2016年間利用公務權勢及機會，在駐點飯店的外交客房，趁女下屬報告專案規劃時，對女下屬做出具有性意味的行為，導致女下屬感覺被冒犯，嚴重影響女下屬的人格尊嚴。

監察院說，經調查，認陳家彥確實有利用公務權勢及機會性騷女下屬，也經外交部性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾成立，但外交部未給予任何行政懲處。

監察院指出，審酌陳家彥身為外交人員，位居簡任主管卻性騷女下屬，不僅侵犯女下屬人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員聲譽及形象，且陳家彥在監察院詢問時仍否認相關行為。監院認行政處置不足以維持公務紀律，有移送懲戒必要，因此依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

