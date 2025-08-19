影／回應2026藍白合 朱立倫：全台在野力量要團結
國民黨主席朱立倫今天下午陪同台中第三選區立委楊瓊瓔展開陸戰車掃，他在受訪時表示， 每一位民眾都要站出來反惡罷，8月23日站出來投下不同意罷免。
針對台北市副市長李四川願意出馬2026新北市長選舉，他強調李四川是好人才，深受大家肯定，也是大家所期待。但目前為蔣萬安全力打拚，未來如果時間到了，李四川一定會全力以赴。針對2026藍白合拚勝選，朱立倫也說，不只新北市，全台都要團結所有在野力量。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
