「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

影／回應2026藍白合 朱立倫：全台在野力量要團結

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中第三選區立委楊瓊瓔（右二）在國民黨主席朱立倫（右一）及立委廖先翔（左一）的陪同下展開陸戰車掃。記者黃仲裕／攝影
台中第三選區立委楊瓊瓔（右二）在國民黨主席朱立倫（右一）及立委廖先翔（左一）的陪同下展開陸戰車掃。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席朱立倫今天下午陪同台中第三選區立委楊瓊瓔展開陸戰車掃，他在受訪時表示， 每一位民眾都要站出來反惡罷，8月23日站出來投下不同意罷免。

針對台北市副市長李四川願意出馬2026新北市長選舉，他強調李四川是好人才，深受大家肯定，也是大家所期待。但目前為蔣萬安全力打拚，未來如果時間到了，李四川一定會全力以赴。針對2026藍白合拚勝選，朱立倫也說，不只新北市，全台都要團結所有在野力量。

