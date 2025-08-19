快訊

遭疑台灣關稅疊加比日本高9% 卓榮泰：簽訂協議後爭取合理稅率

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）上午赴立法院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並與行政院主計總處主計長陳淑姿（右）一同備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（左）上午赴立法院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並與行政院主計總處主計長陳淑姿（右）一同備詢。記者林伯東／攝影

美國對我課徵20%對等關稅，行政院長卓榮泰今天表示，日本與歐盟有跟美方簽訂協議，因此才能夠爭取到稅率疊加，目前台美尚未談到協議內容，政府會先努力爭取合理稅率，下一步則是爭取稅率不疊加。

立法院會今天邀請卓榮泰提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告，民眾黨立委陳昭姿質詢時指出，美國先宣布日本關稅15％，後來才宣布台灣關稅20%，前者得知有疊加稅率後立刻展開溝通，美方承認該份行政命令不精確，而日本銷美商品也不再疊加稅率。

陳昭姿說，台灣工具機的疊加稅率為24%，數字前後與日本相差9%，為何直到8月11日才公布官方數字。卓榮泰答詢時表示，兩國的數字確實不同，不過行政院副院長鄭麗君已經清楚說明，「今年4月對外公開就有講過，只是行政院過去沒有一直重複。」

陳昭姿詢問，政府要爭取關稅不疊加，截至目前有無最新進度。卓榮泰則說明，日本與歐盟有跟美國簽訂協議，因此才能夠爭取到稅率不疊加，台美尚未談到協議內容跟定案，後續也會依照鄭麗君所說，首先是爭取降到合理稅率，再來才是爭取稅率不疊加。

陳昭姿表示，行政院秘書長龔明鑫先前宣稱，台灣跟主要競爭國稅率相差9%，未來中高階工具機可能被日本、德國取代，為了配合民進黨發動的大罷免，行政院拖延1年多才講出真話，過去幾個月都不跟立法院報告，直到大罷免大失敗才公開資訊。

卓榮泰聽聞後反問，過去幾個月無從得知台日關稅多少，行政院長跟談判代表都不知道，「我們怎麼跟你講差多少，難道妳過去就知道嗎？」

陳昭姿認為，國人跟國會的壓力是政府談判籌碼，民進黨擔心「大罷免大成功」會破功，因此過去一直隱瞞衝擊影響評估。卓榮泰則說，「日本歐盟跟美國談好，也是之後的事情」，至於民進黨支持大罷免，這個前提並不存在，當時也沒有人知道談判最後結果如何。

