監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）。圖／聯合報系資料照片

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，北部三直轄市長及政務人員財產申報也曝光，其中台北市長蔣萬安、副市長李四川等人情況引發關注，蔣存款相較2年前暴增2000萬元並繳清房貸；李則擁有近20筆土地，但債務也逾2000萬元，用於購置不動產。

據「廉政專刊」273期指出，蔣萬安名下有1筆土地、2筆建物信託，都位在宜蘭。存款3617萬7773元、5筆保險，債務329萬5238元為保單質借。與前兩年申報時的存款1669萬餘元相比，增加逾2000萬元存款，並繳清1711萬房貸。

台北副市長李四川名下則有1筆土地、2筆建物，都位於新北，另外還有17筆土地、1筆建物交付信託，分別位於屏東、台北信義區。存款2221萬6655元、基金受託憑證225萬7178元、受信託財產專戶18萬5248元、3筆保險、債務2054萬5304元用於購置不動產，也信託多筆股票總值107萬5220元，還有一部本田汽車。

台北副市長林奕華名下也有一部本田汽車，存款1113萬9099元、7筆保險，另有多筆股票交付信託，總值164萬9300元。文化局長蔡詩萍名下則有2筆土地、3筆建物用於自住，存款2623萬7466元、基金受益憑證20萬4509元；還有多個字畫、手錶、包包、翡翠、鑽石飾品總值1040萬11元、15筆保險、債務4111萬5857元用於周轉金、購置不動產等；另有10筆土地、5筆建物交付信託。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

蔣萬安 李四川 監察院 蔡詩萍 林奕華 財產申報

