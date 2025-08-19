快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

「零日攻擊」導演遭控拿千萬補助難驗核 卓榮泰：若有不法就辦

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰今在立法院接受國民黨立委王鴻薇質詢時表示，就安基金用途有任何不當的地方，政府當然一一檢討，有所不法，依法辦理。圖／擷取自國會頻道
行政院長卓榮泰今在立法院接受國民黨立委王鴻薇質詢時表示，就安基金用途有任何不當的地方，政府當然一一檢討，有所不法，依法辦理。圖／擷取自國會頻道

國民黨揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，其中涉及1069萬元的開口契約在核銷過程，被審計部認定「難以驗核履約結果」，行政院長卓榮泰今在立法院答詢時表示，有任何不當的地方，政府當然一一檢討，有所不法，依法辦理。

凌濤今舉行記者會指出，原本就業安定基金的開口契約承諾，是設定羅景壬應該提供35式影片、兩場公關活動、廣播託播及網路託播等，結果羅竟以一支影片、一場記者會，就要驗收核銷1069萬元，被審計部直指「難以驗核履約結果」。誰核銷蓋章的？勞動部和檢調完全不查。

國民黨立委王鴻薇今質詢時指出，勞發署前北分署長謝宜容挪用資金裝潢辦公室、前部長許銘春還開演唱會，審計長曾表明，就安基金高達5174萬元經費支出，與基金設置目的及用途規定不符，要求勞動部回補這5千多萬元。

王鴻薇批評，勞動部向政院要錢、而且還是用下年度的公務預算跟納稅人要錢，這裡面可能還有弊案、行政疏失，政院若不徹查這5千多萬元到底有沒有人謀不臧，「你們編回來我一樣刪掉，該刪就要刪。」

卓榮泰表示，數月前他請洪申翰擔任部長，要求他處理當時同仁之間對待的霸凌問題、提高士氣；二是讓就安基金充分用在正式用途，過去若有所不當、不宜，要全數改回。他願意用高標準要求勞動部檢視、督導。

王鴻薇追問，要不要查這個案子？卓榮泰說，過去已經發生的問題，一定要做清楚了結，這個錯誤不會讓它延續下來。但過去的案子與零日攻擊完全無關，羅景壬在過去若承接勞動部或相關部會其他的契約案，有任何不當的地方，政府當然一一檢討，有所不法就依法辦理，但如果是合法的就不要影響到未來合作。

