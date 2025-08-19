李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨主席朱立倫（中）表示，李四川是很好的人才，相信「時候到了」，一定全力以赴。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席朱立倫（中）表示，李四川是很好的人才，相信「時候到了」，一定全力以赴。記者黃仲裕／攝影

民眾黨主席黃國昌表態參戰2026新北市長，國民黨籍台北市副市長李四川今（19）天也說「願意承擔」，新北市藍白火花初現端倪。國民黨主席朱立倫表示，李四川是真正的好人才，現在全力幫台北市長蔣萬安打拚，相信未來「時候到了」，一定全力以赴。

朱立倫今天下午南下台中，替台中第三選區藍委楊瓊瓔車掃。他說，823的投票，每一個人都要站出來，在最後關鍵時刻幫楊以及其他6區遭罷藍委加油，尤其726之後，絕對不能鬆懈，要全力以赴戰到最後一刻。

媒體問及黃國昌與李四川的新北市之爭，朱立倫回應，李是他的老同事，朱當新北市長時，李就是多年副市長，也當過高雄副市長，是真正的好人才、工程人才；李現在既然是台北副市長，相信會全力幫蔣萬安在台北打拚，但未來時候到了，也會全力以赴。

至於新北市2026到底要不要藍白合，朱立倫表示，未來必須團結所有在野力量，不只是新北市，全台各地都要。

台中市長盧秀燕日前在反罷造勢公開讚揚朱立倫表現很好，「媽媽給你按個讚」，被解讀為支持朱續任黨主席。朱立倫說，很感謝盧市長，大家全力以赴、團結一致，現在唯一目標是823，尤其台中最為辛苦，要守護楊瓊瓔、江啟臣與顏寬恒，還有南投、新竹與新北的藍委。

楊瓊瓔今天上午已經車掃神岡，下午車掃潭子，晚上大雅，除了朱立倫，國民黨立委廖先翔、民眾黨立委麥玉珍都將助陣。楊團隊最後衝刺階段預計每天車掃3區，輪流把潭、雅、神、后4區掃遍。

台中第三選區藍委楊瓊瓔（左三）展開陸戰車掃，預計每天掃3區，輪流把4區掃遍。記者黃仲裕／攝影
台中第三選區藍委楊瓊瓔（左三）展開陸戰車掃，預計每天掃3區，輪流把4區掃遍。記者黃仲裕／攝影

新北 朱立倫 楊瓊瓔 李四川 藍白合

