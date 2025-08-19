李四川鬆口願承擔 新北白議員喊藍白合：才能力抗民進黨

身兼民眾黨主席的立委黃國昌日前表態參選新北市長選舉、台北市副市長李四川今也說，若到明年要他承擔，他不會排斥，一定會承擔，引發聯想。民眾黨新北市議員陳世軒說，樂見越來越多優秀人選角逐，且黃表態後勤跑新北，從最新民調來看，黃民調數字明顯提升，並直指藍白必須合才能力抗民進黨。

陳世軒指出，樂見越來越多優秀人選有意願角逐，李四川不僅住在新北，天天在新北走，也擔任過新北市副市長，對於新北市政熟稔，自然是個強勁的人選。陳認為，有正向的競爭，對新北都是好事，且黃國昌在表態後，也積極在新北布局經營，且從最新的民調來看，黃國昌的民調數字也明顯提升許多。

陳世軒說，黃勤跑新北，努力耕耘地方，加上在國會問政表現有目共睹，相信民調數字還會再進步；大家也都知道藍白必須合作，才能力抗民進黨，身為民眾黨新北市議員，除將議員工作做好，也會協助黃國昌耕耘新北，助黃國昌在新北打出好口碑，成為新北市民最好的選項。

