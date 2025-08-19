李四川鬆口願承擔 新北白議員喊藍白合：才能力抗民進黨
身兼民眾黨主席的立委黃國昌日前表態參選新北市長選舉、台北市副市長李四川今也說，若到明年要他承擔，他不會排斥，一定會承擔，引發聯想。民眾黨新北市議員陳世軒說，樂見越來越多優秀人選角逐，且黃表態後勤跑新北，從最新民調來看，黃民調數字明顯提升，並直指藍白必須合才能力抗民進黨。
陳世軒指出，樂見越來越多優秀人選有意願角逐，李四川不僅住在新北，天天在新北走，也擔任過新北市副市長，對於新北市政熟稔，自然是個強勁的人選。陳認為，有正向的競爭，對新北都是好事，且黃國昌在表態後，也積極在新北布局經營，且從最新的民調來看，黃國昌的民調數字也明顯提升許多。
陳世軒說，黃勤跑新北，努力耕耘地方，加上在國會問政表現有目共睹，相信民調數字還會再進步；大家也都知道藍白必須合作，才能力抗民進黨，身為民眾黨新北市議員，除將議員工作做好，也會協助黃國昌耕耘新北，助黃國昌在新北打出好口碑，成為新北市民最好的選項。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言