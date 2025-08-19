快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

影／李四川表態「願承擔」新北市長 黃國昌：與藍共推最強候選人

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
民眾黨黨主席黃國昌（中），表示會本於最大的誠意跟善意和國民黨協商。透過民主、公開、透明的機制，共推一組最強的候選人。記者黃義書／攝影
民眾黨黨主席黃國昌（中），表示會本於最大的誠意跟善意和國民黨協商。透過民主、公開、透明的機制，共推一組最強的候選人。記者黃義書／攝影

核三延役公投8月23日即將登場，民眾黨黨主席黃國昌，下午從中永和四號公園（八二三紀念公園）出發宣傳8月23日「核三延役公投投同意」大車掃全力催票，期待這台灣能源轉型的關鍵時刻，全民都能共同參與；並一同高呼「核三延役投同意 為台灣爭口氣」。

黃國昌出發前受訪，就台北市副市長李四川有意參選新北市長一事表示，「川伯是一位德高望重的長輩，行政資歷也很豐富，願意一起為台北市來打拼，這應該是很好的事情」。

對於未來的選戰會為藍營來站台？黃國昌說，接下來比較重關鍵是823能源轉型的公投來，希望大家可以一起來投票，用選票矯正民進黨錯誤的能源政策。台灣為民進黨錯誤的能源政策付出太多的代價。823之後希望賴清德總統，能為大惡罷的結果，誠心的向台灣社會說抱歉。

對於選戰黃國昌接著表示，靜靜的尊重國民黨黨內的民主機制，等待新任國民黨黨主席確定後，全國地方選戰也布局確定。民眾黨在地方的首長的選舉，會本於最大的誠意跟善意和國民黨協商。透過民主、公開、透明的機制，共推一組最強的候選人，屆時負責輔選的責任是責無旁貸。

核三延役公投8月23日即將登場，民眾黨黨主席黃國昌（右），下午從中永和四號公園出發宣傳「核三延役公投投同意」全力催票。記者黃義書／攝影
核三延役公投8月23日即將登場，民眾黨黨主席黃國昌（右），下午從中永和四號公園出發宣傳「核三延役公投投同意」全力催票。記者黃義書／攝影

黃國昌 李四川

延伸閱讀

2026選戰李四川鬆口願承擔 黃國昌：這是很好的事情

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態 林右昌辦公室表示：沒有回應

蔣萬安籲童子賢組閣 黃國昌盼賴總統不要小圈圈取暖

相關新聞

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

民眾黨主席黃國昌表態參戰2026新北市長，國民黨籍台北市副市長李四川今（19）天也說「願意承擔」，新北市藍白火花初現端倪...

2026選戰李四川鬆口願承擔 黃國昌：這是很好的事情

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今說對於2026市長選舉，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」引發...

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態 林右昌辦公室表示：沒有回應

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室今天對此表示：沒有回應。

李四川鬆口願承擔 新北白議員喊藍白合：才能力抗民進黨

身兼民眾黨主席的立委黃國昌日前表態參選新北市長選舉、台北市副市長李四川今也說，若到明年要他承擔，他不會排斥，一定會承擔，...

影／李四川表態「願承擔」新北市長 黃國昌：與藍共推最強候選人

核三延役公投8月23日即將登場，民眾黨黨主席黃國昌，下午從中永和四號公園（八二三紀念公園）出發宣傳8月23日「核三延役公...

國民黨揭「就安基金合約」涉弊關鍵 質疑勞動部制度腐敗

針對勞動部「就業安定基金」屢傳弊端，國民黨19日持續召開揭弊記者會。國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤提出審計部報告，質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。