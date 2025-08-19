聽新聞
影／李四川表態「願承擔」新北市長 黃國昌：與藍共推最強候選人
核三延役公投8月23日即將登場，民眾黨黨主席黃國昌，下午從中永和四號公園（八二三紀念公園）出發宣傳8月23日「核三延役公投投同意」大車掃全力催票，期待這台灣能源轉型的關鍵時刻，全民都能共同參與；並一同高呼「核三延役投同意 為台灣爭口氣」。
黃國昌出發前受訪，就台北市副市長李四川有意參選新北市長一事表示，「川伯是一位德高望重的長輩，行政資歷也很豐富，願意一起為台北市來打拼，這應該是很好的事情」。
對於未來的選戰會為藍營來站台？黃國昌說，接下來比較重關鍵是823能源轉型的公投來，希望大家可以一起來投票，用選票矯正民進黨錯誤的能源政策。台灣為民進黨錯誤的能源政策付出太多的代價。823之後希望賴清德總統，能為大惡罷的結果，誠心的向台灣社會說抱歉。
對於選戰黃國昌接著表示，靜靜的尊重國民黨黨內的民主機制，等待新任國民黨黨主席確定後，全國地方選戰也布局確定。民眾黨在地方的首長的選舉，會本於最大的誠意跟善意和國民黨協商。透過民主、公開、透明的機制，共推一組最強的候選人，屆時負責輔選的責任是責無旁貸。
