民進黨發言人：在野黨刪凍國防預算 向美傳遞投降主義想法
民進黨發言人韓瑩今天說，在野黨聲稱「國防預算歷年來最高」，但是2018年到2024年的刪凍比例都在2%至4%之間，2025年卻高達17.42%，凍結預算相當於表態「不支持」，傳遞給美國投降主義的想法。
韓瑩在民進黨直播節目「午青LIVE」，連線美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。
葉耀元說，國民黨不斷玩文字遊戲，影響非常多相關產業的預算，美國也看在眼裡，民主共和兩黨都站出來指責國民黨。
葉耀元批評，國民黨應該代表台灣人監督政府，如今卻傳遞「台灣人不願意自我防衛」的錯誤訊息給美國，同時操作疑美論，散發投降主義。韓瑩說，面對強烈攻勢，大家要對政府有信心，同時明辨正確消息，避免「未戰先敗」。
韓瑩表示，在野黨聲稱「國防預算歷年來最高」，但是2018年到2024年的刪凍比例都在2%至4%之間，2025年則高達17.42%，凍結預算相當於「不支持」的表態，傳遞給美國投降主義的想法。
另外，葉耀元也透過臉書指出，如果要美國更願意表達對台灣安全的支持，台灣自己也要付出相對應的努力。放任藍白立委削弱台灣的國防，就會送出錯誤的訊號給美國白宮。
葉耀元說，不希望這些送出錯誤訊號的立委繼續破壞台灣的國家安全，「所以不管結果怎麼樣，823還是要加油」。
