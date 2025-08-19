快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨揭「就安基金合約」涉弊關鍵，質疑勞動部制度腐敗。圖／國民黨提供

針對勞動部就業安定基金」屢傳弊端，國民黨19日持續召開揭弊記者會。國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤提出審計部報告，質疑導演羅景壬團隊與就安基金的開口合約核銷涉弊，羅團隊僅以一支影片，就要驗收核銷獲得1,000多萬，被審計部質疑「難以驗核履約結果」，國民黨呼籲檢調、特別是北檢盡速調查。

國民黨發言人鄧凱勛指出，就安基金從2022年到2024年，高達5,000多萬經費不符合設置目的，「零日攻擊」導演羅景壬就拿了其中的2,872萬，占55.51%。

鄧凱勛質疑，羅在拿補助的同時還幫民進黨拍片，2023年12月拍攝了賴清德總統「在路上」的競選廣告，2024年4月11日文化部就補助羅拍攝的「零日攻擊」7,131萬，到底是民進黨花錢請他拍「在路上」？還是有投桃報李的嫌疑？

鄧凱勛說明，羅景壬團隊三年內狂拿2,872萬補助拍了三支影片，經統計這三片總共才拿了2,451個「讚」，平均每個「讚」要花人民的納稅錢1.17萬，這樣隨便一個讚所賺的錢就超過1萬，讓人民歎為觀止，更有濃濃的相對剝奪感。

凌濤指出，對於國民黨提出的質疑，勞動部與羅景壬的回應完全避重就輕；羅景壬說自己不依賴任何政府機關或政黨維生，可是明明就拿了2,800多萬，這如果不是拿政府的錢維生，也是明顯的賺取暴利。

凌濤認為，更誇張的是勞動部竟然問A答B，說勞動部沒補助零日攻擊。他請問，是誰說了就業安定基金補助零日攻擊？他只是提到就安基金補助羅景壬團隊連續三年拿了2,800多萬，因此質疑勞動部根本是包庇袒護，還在躲閃最關鍵的就安基金管理問題。

凌濤提出審計部調查就安基金支用報告，質疑羅景壬團隊與就安基金的開口合約核銷涉弊。他強調，合約原本設定羅景壬應提供35支影片以及兩場公關活動，最後羅景壬卻僅以一支影片以及一場記者會就要驗收核銷獲得1,000多萬，被審計部質疑「難以驗核履約結果」。

凌濤表示，審計部的質疑，即指核銷過程可能涉及重大弊案，但檢調與勞動部竟然完全不查，還想輕輕帶過。他認為，可見得勞動部為何要問A答B，可能是擔心查下去的水太深無法說明，甚至影響到綠友友更多類似的合約弊端。

凌濤提到，羅景壬指稱曾幫馬英九及青年發展基金拍片，但過去不曾出現政府基金如此濫用的狀態。他質疑，羅景壬從就安基金領到文化部補助，在民進黨執政下爽成這樣，恰恰證明民進黨執政下完全的腐敗，如此清楚的證據，到底檢調、北檢查是不查？

凌濤指出，羅景壬拍賴總統的競選影片「在路上」，但在賴競選總統的會計報告中，卻查不出羅景壬或其團隊拍此片的費用，令人質疑是否「在路上」根本沒花到錢？是否因就業安定基金跟文化部已經給足了資源？針對「在路上」到底花了多少錢拍攝？羅景壬與民進黨都應對外說清楚。

凌濤 國民黨 勞動部 民進黨 馬英九 就業安定基金

