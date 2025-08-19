2026選戰李四川鬆口願承擔 黃國昌：這是很好的事情

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今說對於2026市長選舉，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」引發聯想。民眾黨主席黃國昌表示，川伯是德高望重的長輩，行政資歷很豐富，他很願意一起打拚，這應該是很好的事情。

黃國昌今天下午出席核三延役投同意車掃中永和場，被問及日後會不會與李四川接觸，黃國昌表示，李四川現在還在處理台北市政，公務繁忙，還是要尊重川伯，他在工作崗位上，為台北市民打拚，他也不太意思打擾他太多時間，李四川是蔣萬安市長很重要的左右手。

黃國昌表示，自己現在是把事情做好，做好自己的準備，讓自己成為最好的選項，要如何讓新北市政，在現任新北市長侯友宜開拓的基礎上，讓新北變得更好，會按部就班、按順序負責跟市民報告，畢竟每個要爭取新北市長的人，要清楚提出對於未來市政藍圖規畫。

媒體詢問，黃國昌是否會讓自己成為新北最強母雞，未來有機會幫藍營民代站台？黃國昌表示，他覺得關鍵還是823的公投，希望大家一起來投票，用選票矯正民進黨錯誤的能源政策，台灣已經付出太多代價，823後，也希望賴清德總統面對，他估計是大惡霸的結果是7：0，賴清德能夠誠心跟台灣社會道歉，撫平社會過去這段時間被民進黨撕裂的傷痕。

黃國昌表示，接下來就靜靜的尊重國民黨黨內民主機制，因為大家也很關心，接下來的國民黨朱主席是否續任，或是其他人接任，這都尊重也祝福一切順利，等到下任主席正式進行2026年地方選舉佈局時，他說過，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，當然希望全國推出最優秀人選，進入議會為鄉親服務，也實踐台灣民眾的價值與理念，行政首長，也是最大的誠意善意，跟國民黨協商，民主公開的機制，如果能合作，共推一組最強候選人，肩負輔選，是責無旁貸。

黃國昌說，新北是他的責任區，周四、五車掃計入台北市，所有黨公職都會出來車掃，周四也有神秘嘉賓，為表尊重，由神秘嘉賓自己發公開行程。

