快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

2026選戰李四川鬆口願承擔 黃國昌：這是很好的事情

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）今天下午出席核三延役投同意車掃中永和場。記者江婉儀／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）今天下午出席核三延役投同意車掃中永和場。記者江婉儀／攝影

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今說對於2026市長選舉，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」引發聯想。民眾黨主席黃國昌表示，川伯是德高望重的長輩，行政資歷很豐富，他很願意一起打拚，這應該是很好的事情。

黃國昌今天下午出席核三延役投同意車掃中永和場，被問及日後會不會與李四川接觸，黃國昌表示，李四川現在還在處理台北市政，公務繁忙，還是要尊重川伯，他在工作崗位上，為台北市民打拚，他也不太意思打擾他太多時間，李四川是蔣萬安市長很重要的左右手。

黃國昌表示，自己現在是把事情做好，做好自己的準備，讓自己成為最好的選項，要如何讓新北市政，在現任新北市長侯友宜開拓的基礎上，讓新北變得更好，會按部就班、按順序負責跟市民報告，畢竟每個要爭取新北市長的人，要清楚提出對於未來市政藍圖規畫。

媒體詢問，黃國昌是否會讓自己成為新北最強母雞，未來有機會幫藍營民代站台？黃國昌表示，他覺得關鍵還是823的公投，希望大家一起來投票，用選票矯正民進黨錯誤的能源政策，台灣已經付出太多代價，823後，也希望賴清德總統面對，他估計是大惡霸的結果是7：0，賴清德能夠誠心跟台灣社會道歉，撫平社會過去這段時間被民進黨撕裂的傷痕。

黃國昌表示，接下來就靜靜的尊重國民黨黨內民主機制，因為大家也很關心，接下來的國民黨朱主席是否續任，或是其他人接任，這都尊重也祝福一切順利，等到下任主席正式進行2026年地方選舉佈局時，他說過，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，當然希望全國推出最優秀人選，進入議會為鄉親服務，也實踐台灣民眾的價值與理念，行政首長，也是最大的誠意善意，跟國民黨協商，民主公開的機制，如果能合作，共推一組最強候選人，肩負輔選，是責無旁貸。

黃國昌說，新北是他的責任區，周四、五車掃計入台北市，所有黨公職都會出來車掃，周四也有神秘嘉賓，為表尊重，由神秘嘉賓自己發公開行程。

黃國昌 李四川

延伸閱讀

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態 林右昌辦公室表示：沒有回應

蔣萬安籲童子賢組閣 黃國昌盼賴總統不要小圈圈取暖

2026新北市長選戰 李四川：不排斥承擔

相關新聞

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

民眾黨主席黃國昌表態參戰2026新北市長，國民黨籍台北市副市長李四川今（19）天也說「願意承擔」，新北市藍白火花初現端倪...

2026選戰李四川鬆口願承擔 黃國昌：這是很好的事情

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今說對於2026市長選舉，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」引發...

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態 林右昌辦公室表示：沒有回應

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室今天對此表示：沒有回應。

李四川鬆口願承擔 新北白議員喊藍白合：才能力抗民進黨

身兼民眾黨主席的立委黃國昌日前表態參選新北市長選舉、台北市副市長李四川今也說，若到明年要他承擔，他不會排斥，一定會承擔，...

影／李四川表態「願承擔」新北市長 黃國昌：與藍共推最強候選人

核三延役公投8月23日即將登場，民眾黨黨主席黃國昌，下午從中永和四號公園（八二三紀念公園）出發宣傳8月23日「核三延役公...

國民黨揭「就安基金合約」涉弊關鍵 質疑勞動部制度腐敗

針對勞動部「就業安定基金」屢傳弊端，國民黨19日持續召開揭弊記者會。國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤提出審計部報告，質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。