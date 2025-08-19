【重磅快評】「童」言逆耳 賴總統偏愛小賴男孩？

台北市長蔣萬安昨天推薦，賴清德總統應延攬和碩董事長童子賢組閣。總統府和行政院卻同時送上大檸檬，總統府發言人郭雅慧回酸，蔣應先回應辦公室主任特權爭議；行政院長卓榮泰反諷，首都市長最近言行常脫離市政，「不要著急，慢慢學習」。事實證明，賴總統寧可重用「小賴男孩」，也不考慮童子賢組閣，蔣萬安的真心，換來賴清德的絕情。

蔣萬安昨天發文表示，看了這幾天有關核三應否延役的公投意見說明會，他真心覺得，賴總統應該邀請童子賢組閣；大罷免以來，朝野互信一再撕裂，賴總統若是願意找童子賢先生組閣，他相信會是台灣社會重新對話的開始。蔣萬安做了一個夢：「如果童子賢是行政院長」，但賴總統很快就讓他夢醒時分。

執政黨除了府院冷言冷語，立院民進黨團幹事長吳思瑤也補刀批評，身為台北市長應顧好市政，不要管到海邊去，自己小內閣爭議、辦公室主任涉入的人事紛爭先好好收拾。童子賢今天出席民眾黨在捷運西門站舉辦的「從核說起公投特展」，被追問組閣議題，童子賢先是幽默回應，「旁邊是紅樓，現在是歪樓」，組閣並非他擅長，內閣人事也是總統憲法職權，他不會隨便去評論。

童子賢身兼總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，726大罷免時還槓上「花蓮王」傅崐萁，深獲綠營認同；但他最近擔任核三公投正方代表時砲轟民進黨，「不會持家就辭職」、「地方派系為綠電開槍爭奪才是二流國家」，核能立場被綠營視為背骨，民進黨立委莊瑞雄也吐槽說，「還好他沒去當行政院長」。

「童」言逆耳，童子賢的真心話，讓他與民進黨漸行漸遠。相對之下，賴總統重用「小賴男孩」，包括民進黨發言人吳崢、總統府發言人李問、國安會副秘書長林飛帆、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰、立委林俊憲、議員趙怡翔等「信賴團隊」皆是賴總統愛將，只要獲得層峰「關愛眼神」，就可以平步青雲，從「林9萬」變「林20萬」，或空降成毫無相關經驗的部會首長。

反之，不被信賴團隊接受可能被打成「黑五類」，例如，立委陳亭妃勘災時被禁言、中常委王世堅發言被圍剿，「鏡檢」也會隨時伺候，立委林岱樺助理費案被揭露、連疑似私密對話都會被公布，非我族類的下場，慘不忍睹。從前總統蔡英文的「小英男孩」到賴總統的「小賴男孩」，條件除了年紀輕，對主子的絕對忠誠度是主要考量，宛如御林軍或錦衣衛，主要任務就是「勤王護駕」。

不過，賴系人馬不無翻車記錄，包括交通部前部長李孟諺、行政院前發言人陳宗彥都曾爆出不倫戀，讓賴系招牌灰頭土臉；小英男孩也不遑多讓，林智堅、陳吉仲等人下場正是殷鑑，下台爭議一籮筐。

賴總統偏愛「小賴」、不用「童董」，結果會如何？小英司機開車技術好，8年來堪稱平穩上路，清德司機卻是橫衝直撞，信賴團隊也是提油救火，害車上乘客提心吊膽，巴不得提前下車。

