快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安籲找童子賢組閣遭嗆脫離市政 藍引「雜質說」：卓沒資格批蔣

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨晚在臉書發文喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣，卻被行政院長卓榮泰反嗆，最近言行常脫離市政，藍營反酸，賴總統甚至說在野黨是雜質，卓批評蔣萬安是「臉腫到不行」。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安昨晚在臉書發文喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣，卻被行政院長卓榮泰反嗆，最近言行常脫離市政，藍營反酸，賴總統甚至說在野黨是雜質，卓批評蔣萬安是「臉腫到不行」。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安昨晚在臉書發文喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣，卻被行政院長卓榮泰反嗆，最近言行常脫離市政，不要著急慢慢學習。國民黨青年團前副總團長何元楷批評，中央政府一天到晚攻擊在野黨、搞大罷免，執政至今未有建樹，賴總統甚至說在野黨是雜質，卓批評蔣萬安「臉腫到不行」。

何元楷指出，每周四各縣市都會去行政院開會，中央有很多政策都是跟地方政府有關，內閣是誰其實跟地方政府關係非常大，例如當時財畫法通過後，身為閣揆的卓榮泰竟稱天災來時，地方要自己面對，「這會跟地方政府沒有關係嗎？」蔣萬安關係內閣成員很正常。

何元楷批評，會講這種話院長根本已不及格了，蔣萬安才提出找童子賢來組閣建議，至少他看起來比起卓榮泰，更就事論事，更能理性溝通，而不是像卓榮泰「黨意至上」、「硬幹到底」。

何元楷說，卓榮泰嗆蔣萬安說言行脫離市政，但賴政府上上下下根本就是從頭到尾沒接上國政，執政至今看不太出來有什麼國政上建樹，大家印象最深刻的就是大罷免，他請問卓，「大罷免跟國政有什麼關係？」

何元楷表示，中央政府一天到晚攻擊在野黨，賴清德總統的團結十講，要把在野黨比喻成雜質要打掉，「這不就是脫離國政嗎？」卓榮泰根本沒資格批評蔣萬安，賴總統各種脫離國政言行，完全讓卓臉腫到不行。

卓榮泰 蔣萬安 大罷免 童子賢 賴清德

延伸閱讀

蔣萬安籲童子賢組閣 黃國昌盼賴總統不要小圈圈取暖

影／被蔣萬安點名可組閣 童子賢：總統職權我不評論

蔣萬安建議賴總統找他組閣 童子賢笑回「歪樓」：卓內閣辛苦給予鼓勵

被蔣萬安點名接內閣 童子賢笑歪樓：我不擅長

相關新聞

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態 林右昌辦公室表示：沒有回應

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室今天對此表示：沒有回應。

日本記者指民進黨文宣扭曲日本核能趨勢 藍委：不要丟臉到國際

民進黨廣發反核文宣，卻被日本能源記者反駁，國民黨立委陳菁徽今日表示，台灣很重視外交，很重視國際名聲，拜託民進黨回頭是岸，...

蔣萬安籲找童子賢組閣遭嗆脫離市政 藍引「雜質說」：卓沒資格批蔣

台北市長蔣萬安昨晚在臉書發文喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣，卻被行政院長卓榮泰反嗆，最近言行常脫離市政，不要著急...

智慧盜刷團騙過刷卡機詐全台 銀行無配套恐釀國安危機

日前台中驚傳國內首例智慧型盜刷集團，楊姓男子和國外工程師合作，研發手機支付程式綁定信用卡，令警方訝異的是，詐團寫的非法支付程式，竟能騙過刷卡機，短短3周內在全台百貨、銀樓及洋酒行盜刷2000多萬元；事實上，此新型態詐騙模式在港、澳地區盛行多時，而楊男是與中國大陸工程師合作研發軟體，且台灣已開始有蔓延跡象，銀行端若無防杜配套模式，恐成另類國安危機。

李四川鬆口願承擔 洪孟楷：支持最具民意者參選

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今說對於2026市長選舉，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」引發...

蔣萬安籲童子賢組閣 黃國昌盼賴總統不要小圈圈取暖

有關台北市長蔣萬安建議和碩集團董事長童子賢組閣，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，相信蔣萬安是本於一片善意，希望賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。