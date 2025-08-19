蔣萬安籲找童子賢組閣遭嗆脫離市政 藍引「雜質說」：卓沒資格批蔣

台北市長蔣萬安昨晚在臉書發文喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣，卻被行政院長卓榮泰反嗆，最近言行常脫離市政，不要著急慢慢學習。國民黨青年團前副總團長何元楷批評，中央政府一天到晚攻擊在野黨、搞大罷免，執政至今未有建樹，賴總統甚至說在野黨是雜質，卓批評蔣萬安「臉腫到不行」。

何元楷指出，每周四各縣市都會去行政院開會，中央有很多政策都是跟地方政府有關，內閣是誰其實跟地方政府關係非常大，例如當時財畫法通過後，身為閣揆的卓榮泰竟稱天災來時，地方要自己面對，「這會跟地方政府沒有關係嗎？」蔣萬安關係內閣成員很正常。

何元楷批評，會講這種話院長根本已不及格了，蔣萬安才提出找童子賢來組閣建議，至少他看起來比起卓榮泰，更就事論事，更能理性溝通，而不是像卓榮泰「黨意至上」、「硬幹到底」。

何元楷說，卓榮泰嗆蔣萬安說言行脫離市政，但賴政府上上下下根本就是從頭到尾沒接上國政，執政至今看不太出來有什麼國政上建樹，大家印象最深刻的就是大罷免，他請問卓，「大罷免跟國政有什麼關係？」

何元楷表示，中央政府一天到晚攻擊在野黨，賴清德總統的團結十講，要把在野黨比喻成雜質要打掉，「這不就是脫離國政嗎？」卓榮泰根本沒資格批評蔣萬安，賴總統各種脫離國政言行，完全讓卓臉腫到不行。

