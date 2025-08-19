立院新會期將審下年度總預算 卓榮泰：主動介入協商

快訊

中央社／ 台北19日電

立法院下會期將審議新一年度的中央政府總預算案，行政院卓榮泰今天表示，有了今年的經驗，他認為朝野各黨團未來協商過程應該會更精密一點，行政院也會主動介入，提出該有的講法與期待，以及兩院應該有的良性互動。

立法院會邀卓榮泰提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告，並備質詢。

民進黨立委徐富癸詢問卓榮泰是否擔心明年度的中央政府總預算，在編列上出現狀況。卓榮泰表示，有今年的經驗，他認為朝野各黨團在協商的過程，一定會更精密一點，行政院也會主動涉入、介入協商，提出應該有的講法與期待，以及兩院應該有的良性互動。

徐富癸說，他擔心「軟土深掘」歷史重演，包括在野黨會端出什麼樣的菜，要求行政院要買單，建議行政院團隊做好準備。

卓榮泰回應，今年整個社會氛圍底下，只有抱著樂觀與期待才能往下走，如果審議明年度的預算時，又重蹈今年的覆轍，表示社會的進步有限，表示人民的聲音沒有被強烈地傳達出來，還有行政院一直希望依照憲法、預算法這終極的目標，還是沒有被尊重，這絕非現在兩院互動應有的模式。

此外，徐富癸也問到，卓榮泰說過「只要支持行政院，行政院就會支持地方政府」，這句話是否會因目前的困境受到影響。卓榮泰表示，政府會與支持中央政策的保持高度合作，對中央政策有不同意見的，會盡量去說服，他今天就是用追加預算的方式，讓大家了解刪減預算後所造成的困難，請立法院能夠同意，從中央政策共同出發，協助地方。

卓榮泰強調，均衡台灣一直是總統賴清德要求行政院要全力執行的，現在包括想追加的這筆預算，以及明年的中央政府總預算，都因為財劃法拿掉中央太多錢，很多項目都無法由中央單獨負擔，若不是與地方調整分擔比例，就是延長工程進行時間。

他強調，這的確會對地方造成影響，但還是盡量用最精密的算法，把傷害縮到最小；財政好的地方，希望能獨立自主多一點，財政差的地方，中央資助多一點，這樣才能拉平。

行政院 卓榮泰 徐富癸

