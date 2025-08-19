外交部：利用產業優勢推CPTPP 試與智利、大馬合作

台灣持續爭取加入CPTPP，外交部今天表示，今年推案除了高層互訪，也透過台灣產業強項，試著接觸智利、馬來西亞等較不友台的國家產業合作，以進行包裝和推進。

今年由澳洲輪值「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）主席國，但澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）2022年曾表示，CPTPP是給「公認的」（recognised）國家參與，而非經濟體。當時外交部表示，澳洲事後向台灣澄清，對台灣加入CPTPP立場並未改變，歡迎所有符合高標準規範經濟體加入。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，艾班尼斯對於CPTPP台灣入會案的立場，又去年加拿大輪值主席國，外交部曾稱為「機會之窗」，今年在澳洲的CPTPP推案情況是否較困難。

國際合作及經濟事務司司長連玉蘋表示，艾班尼斯當時有主動向台灣方澄清，確實是錯誤資訊，而台灣方也多次透過多元管道進行溝通協調以及敲門工作；外交部推案力道與努力不會間斷，也不會因為誰作為輪值主席國就改變。

關於今年在澳洲的推案，連玉蘋說明，首先是高層推動與互訪，宣導「台灣已經準備好加入CPTPP」，其次則是透過台灣產業強項，試著接觸智利、馬來西亞等較不友台的國家產業合作，以進行包裝和推進，另也透過世界台商會洽駐在國政府助台發聲。

連玉蘋提到，去年年底CPTPP部長級執委會將經濟脅迫、奧克蘭3原則等字眼納入相關聲明，都對台灣來說非常有利，台灣符合高標準、良好貿易紀錄等條件。今年5月APEC會會聲明也重申奧克蘭3原則，並盡快讓CPTPP申請國成立入會工作小組。

