快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

聽新聞
0:00 / 0:00

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態 林右昌辦公室表示：沒有回應

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
選新北市長黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室表示：沒有回應。本報資料照片
選新北市長黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室表示：沒有回應。本報資料照片

選新北市長黃國昌李四川相繼表態，林右昌辦公室今天對此表示：沒有回應。

民眾黨主席黃國昌日前宣布角逐2026新北市長，國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川則在今天首度表態，李四川說，對於2026市長選舉，「我的態度從沒改變，國民黨裡年輕人很多，如果他們能贏，當然應該由他們出來選，但若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」

民進黨前秘書長、基隆前市長林右昌，也被視為民進黨除了立委蘇巧慧外，角逐新北市長人選之一，先前曾積極走訪新北，但因全台大罷免綠「全盤皆墨」請辭下台負責，黨內認為對參選新北市長之路布局確有影響，可能要從長計議。

據親近林右昌人士表示，近日林右昌請辭後希望沉潛一陣子，對外低調。針對有關新北市長人選民調，及藍營有意參選選新北市長的黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室今天對此表示：沒有回應。

林右昌 李四川 黃國昌 蘇巧慧

延伸閱讀

李四川鬆口願承擔 洪孟楷：支持最具民意者參選

2026新北市長選戰 李四川：不排斥承擔

李四川鬆口願承擔 藍營小雞喊話盡早布局、推最強母雞

李四川表態不排斥承擔新北 李乾龍：支持者吃定心丸

相關新聞

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態 林右昌辦公室表示：沒有回應

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室今天對此表示：沒有回應。

蔣萬安籲找童子賢組閣遭嗆脫離市政 藍引「雜質說」：卓沒資格批蔣

台北市長蔣萬安昨晚在臉書發文喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣，卻被行政院長卓榮泰反嗆，最近言行常脫離市政，不要著急...

智慧盜刷團騙過刷卡機詐全台 銀行無配套恐釀國安危機

日前台中驚傳國內首例智慧型盜刷集團，楊姓男子和國外工程師合作，研發手機支付程式綁定信用卡，令警方訝異的是，詐團寫的非法支付程式，竟能騙過刷卡機，短短3周內在全台百貨、銀樓及洋酒行盜刷2000多萬元；事實上，此新型態詐騙模式在港、澳地區盛行多時，而楊男是與中國大陸工程師合作研發軟體，且台灣已開始有蔓延跡象，銀行端若無防杜配套模式，恐成另類國安危機。

李四川鬆口願承擔 洪孟楷：支持最具民意者參選

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今說對於2026市長選舉，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」引發...

蔣萬安籲童子賢組閣 黃國昌盼賴總統不要小圈圈取暖

有關台北市長蔣萬安建議和碩集團董事長童子賢組閣，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，相信蔣萬安是本於一片善意，希望賴清德...

被指刪地方補助犧牲弱勢 卓榮泰反問藍委：有體會政院痛苦嗎？

中央刪減地方一般性補助款引發爭議，行政院長卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。國民黨立委楊瓊瓔提到被政院刪除的地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。