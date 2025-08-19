選新北市長黃國昌、李四川相繼表態 林右昌辦公室表示：沒有回應

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室今天對此表示：沒有回應。

民眾黨主席黃國昌日前宣布角逐2026新北市長，國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川則在今天首度表態，李四川說，對於2026市長選舉，「我的態度從沒改變，國民黨裡年輕人很多，如果他們能贏，當然應該由他們出來選，但若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」

民進黨前秘書長、基隆前市長林右昌，也被視為民進黨除了立委蘇巧慧外，角逐新北市長人選之一，先前曾積極走訪新北，但因全台大罷免綠「全盤皆墨」請辭下台負責，黨內認為對參選新北市長之路布局確有影響，可能要從長計議。

據親近林右昌人士表示，近日林右昌請辭後希望沉潛一陣子，對外低調。針對有關新北市長人選民調，及藍營有意參選選新北市長的黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室今天對此表示：沒有回應。

