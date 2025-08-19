民進黨自民黨青年局座談 聚焦台日執政黨面臨挑戰

台灣民進黨與日本自民黨青年局今天舉辦交流座談會，自民黨青年局局長中曾根康隆提到，不管是自民黨或民進黨，都在國內政治面臨嚴峻挑戰，為了重拾民眾信任，青年世代必須發起行動、做出變革，承擔責任。

民進黨青年局長、立委陳冠廷今天在立法院接待日本自民黨青年局代表團，進行雙邊青年交流座談。自民黨青年局局長中曾根康隆、局長代理平沼正二郎等70人與會，民進黨青年局長陳冠廷、執行副局長黃捷等30人出席。

陳冠廷會前致詞提到，雖然台灣與日本土地沒相連，但海洋是相連的，台日在海洋治理與安全議題共同努力，面對未來各種挑戰。

中曾根康隆會前致詞表示，兩黨青年局這樣大規模交流是過去沒有的，這是歷史性一刻；中曾根康隆並打趣說，會場右手邊全部都是大叔，左手邊很多女性成員、也比較有活力，這景象讓他認為「日本國會有很多需要向台灣學習的地方」。

中曾根康隆提到，現在不管自民黨或民進黨，在國內政治都面臨很嚴峻情況，為了重拾民眾信任，青年世代與青年局必須發起行動，做出變革，承擔責任。

雙方進行約90分鐘的閉門座談，會後，中曾根康隆與陳冠廷接受媒體聯訪。

中曾根康隆說，座談議題廣泛，包括保護主義蔓延，兩黨如何對應，以及育兒與從事政治活動如何取得平衡，也就安全保障、防災等議題交換意見。這次自民黨有很多地方議員與會，希望藉此機會促進台日地方政府之間交流。

媒體詢問，台日兩個執政黨都面臨內部執政挑戰，座談是否觸及此議題。

陳冠廷說，各國的執政黨都面臨各種國際挑戰，這次也討論到支援年輕家庭、育兒津貼、社會福利等議題，希望未來用民生議題來面對這些挑戰，共同思考更好政策；台日都面臨少子化、高齡化，很多委員也提到希望建立工作群組，廣泛討論這些議題。

中曾根康隆表示，民進黨和自民黨做為執政黨，有強烈責任要守護國民生活、國民生命以及國家安全；有一些政黨著眼於眼前利益，獲得比較多的關注，不過，自民黨做為執政黨，不只是眼前利益，也有責任推出中長期對國家有利政策，也要更努力宣傳政策。

另外，媒體詢問區域安全議題。中曾根康隆說，台灣有事就是日本有事，台灣做為日本重要的友人與夥伴，也希望台灣增加防衛能力；台日合作對於維持區域安全保障非常重要，這不只是台灣與日本的事，希望強化美國、菲律賓等同盟國家合作，提高嚇阻力，想辦法不要讓戰爭發生。

