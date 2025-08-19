快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川鬆口願承擔 洪孟楷：支持最具民意者參選

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台北市副市長李四川(右)被點名為新北市長接班人。本報資料照片
台北市副市長李四川(右)被點名為新北市長接班人。本報資料照片

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今說對於2026市長選舉，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」引發聯想。立委洪孟楷說，身為新北隊一員，他支持最具民意者參選。

洪孟楷指出，李四川一直都是國民黨在新北不可忽視的人選，民調更長期居首，如今展現了承擔意願，身為新北隊一員，他支持最具民意者參選，2026年更會中央地方共同配合、全力以赴。

洪強調，新北是六都重心，更是國民黨不能輸的戰場，不僅要守住，更要承接並提升歷任市長的建設成果，推動更大發展與福祉。這不只是選舉，更是展現團結、延續政績、迎向未來關鍵時刻。

新北 國民黨 李四川 洪孟楷

延伸閱讀

2026新北市長選戰 李四川：不排斥承擔

李四川鬆口願承擔 藍營小雞喊話盡早布局、推最強母雞

李四川表態不排斥承擔新北 李乾龍：支持者吃定心丸

選新北市長？李四川首鬆口：若明年必須承擔 我不會排斥

相關新聞

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態 林右昌辦公室表示：沒有回應

選新北市長黃國昌、李四川相繼表態，林右昌辦公室今天對此表示：沒有回應。

蔣萬安籲找童子賢組閣遭嗆脫離市政 藍引「雜質說」：卓沒資格批蔣

台北市長蔣萬安昨晚在臉書發文喊話賴清德總統應找和碩董事長童子賢組閣，卻被行政院長卓榮泰反嗆，最近言行常脫離市政，不要著急...

智慧盜刷團騙過刷卡機詐全台 銀行無配套恐釀國安危機

日前台中驚傳國內首例智慧型盜刷集團，楊姓男子和國外工程師合作，研發手機支付程式綁定信用卡，令警方訝異的是，詐團寫的非法支付程式，竟能騙過刷卡機，短短3周內在全台百貨、銀樓及洋酒行盜刷2000多萬元；事實上，此新型態詐騙模式在港、澳地區盛行多時，而楊男是與中國大陸工程師合作研發軟體，且台灣已開始有蔓延跡象，銀行端若無防杜配套模式，恐成另類國安危機。

李四川鬆口願承擔 洪孟楷：支持最具民意者參選

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今說對於2026市長選舉，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」引發...

蔣萬安籲童子賢組閣 黃國昌盼賴總統不要小圈圈取暖

有關台北市長蔣萬安建議和碩集團董事長童子賢組閣，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，相信蔣萬安是本於一片善意，希望賴清德...

被指刪地方補助犧牲弱勢 卓榮泰反問藍委：有體會政院痛苦嗎？

中央刪減地方一般性補助款引發爭議，行政院長卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。國民黨立委楊瓊瓔提到被政院刪除的地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。