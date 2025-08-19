李四川鬆口願承擔 洪孟楷：支持最具民意者參選

2026年地方選舉在即，台北市副市長李四川今說對於2026市長選舉，「若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」引發聯想。立委洪孟楷說，身為新北隊一員，他支持最具民意者參選。

洪孟楷指出，李四川一直都是國民黨在新北不可忽視的人選，民調更長期居首，如今展現了承擔意願，身為新北隊一員，他支持最具民意者參選，2026年更會中央地方共同配合、全力以赴。

洪強調，新北是六都重心，更是國民黨不能輸的戰場，不僅要守住，更要承接並提升歷任市長的建設成果，推動更大發展與福祉。這不只是選舉，更是展現團結、延續政績、迎向未來關鍵時刻。

