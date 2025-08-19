蔣萬安籲童子賢組閣 黃國昌盼賴總統不要小圈圈取暖
有關台北市長蔣萬安建議和碩集團董事長童子賢組閣，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，相信蔣萬安是本於一片善意，希望賴清德總統用人唯才，不要持續在同溫層取暖，行政院長卓榮泰手握史上最高預算，繳出來的執政成績單卻是慘不忍睹。
蔣萬安昨天在臉書發文指出，自己去年邀請童子賢參加台北市政會議，並且以「產業發展與世界局勢」為題發表演講，當時就有預判台灣產業即將面臨嚴峻考驗，再看到最近核三重啟公投案的意見說明會，「我真心覺得，賴清德總統應該邀請童子賢組閣。」
黃國昌上午在立法院受訪時表示，童子賢是他很好的朋友，因此在徵詢其意見以前，自己不太願意主動推薦，相信蔣萬安是本於一片善意，希望賴總統能夠用人唯才，而不是在小圈圈裡面的同溫層取暖。
黃國昌指出，卓榮泰手握史上最高預算，執政成績單卻是慘不忍睹，在過去幾個月的時間當中，賴總統跟卓內閣只留給台灣人民「大罷免大成功」六個字，結果大罷免沒有大成功，反而造成台灣社會撕裂，民進黨政府全黨上下噤聲不語，拜託賴總統把台灣人民放在心上，「你是台灣人的總統，不是新潮流的總統。」
此外，今天是黃國昌52歲生日，談及今年的生日願望，他說希望賴政府不要再繼續濫權羈押民眾黨前主席柯文哲，早點讓柯文哲一家人團聚，同時也提到823核三重啟公投，攸關台灣能源轉型、產業發展、國家安全及供電穩定，「我要非常懇切地拜託大家，台灣人民只要年滿18歲以上，就可以用選票決定國家能源政策的未來。」
