被指刪地方補助犧牲弱勢 卓榮泰反問藍委：有體會政院痛苦嗎？

中央刪減地方一般性補助款引發爭議，行政院長卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。國民黨立委楊瓊瓔提到被政院刪除的地方補助，包括中低收入戶補助等，有體會到地方的痛苦嗎？卓榮泰回擊，「行政院的痛苦，委員有體會到嗎，你有體會到行政院的痛苦嗎？」

楊瓊瓔問，行政院刪除地方一般性補助，事先是否有跟立法院、地方政府溝通？卓榮泰表示，主計總處、主計長應該跟地方政府主計人員談過這事情，應該都知道要刪減，之前有討論過各種方式跟推估。主計長陳淑姿說，核定一般性補助時，如果立法院有刪減就要搭配刪減。

卓榮泰進一步說，行政院預算被立法院刪減那麼多之後，源頭沒有了，水如何下去，凡事要政通人和，大家要求的是中央、地方要有些辦事的預算，如果預算被刪除，怎麼酌補地方。

楊瓊瓔表示，台中被刪32億，這些是中低收入戶補助、育兒津貼等救命錢。卓榮泰駁斥，並非如此，如果台中市政府真這麼做，那是台中市政府自己的選擇。楊反批，台中市政府不會犧牲這些人權益。卓揆說，立法院要求行政院自行調整，就做這樣的調整。

楊瓊瓔表示，據「總統府華總一經字第11400026191號公告」，直轄市及縣市府一般性補助款內容2501億1279萬元照列，這應該不用解釋？預算經過立法院審議後，總統公布，即成為法定預算，有法律效力，不能違法。卓榮泰反嗆，行政院編列預算，也請立法院依法審議預算，當立法院審議預算違背整個精神跟原則，行政院已經沒有預算對地方政府做任何酌情補助，這是情非得已。

楊瓊瓔也說根據財畫法修正後，對於地方政府一般性補助，不得少於前一年度預算編列，這樣砍是違法。卓榮泰表示，那是明年度預算編列原則，通案刪減要刪939億，但只能刪掉300多億，行政院自行調整，中央政府預算被立法院大幅刪減 造成不合理的狀況。楊質疑怎麼會想調就調，卓揆反擊：「不是我想要調就調，是行政院的錢被你們刪掉了，行政院不得不這麼做。」

卓榮泰說，如果行政院提出878億，包含636億地方補助，如果全數回復，當然會全數如期回復給地方，中央不會剋扣。楊問，「你有體會到地方的痛苦嗎？」卓揆回應，「行政院的痛苦，委員有體會到嗎，你有體會到行政院的痛苦嗎？」

卓榮泰向楊瓊瓔表示，「你是國會議員，國防、外交、教育被立法院刪除多少，影響中央執政，你在乎一點點嗎？」

談到行政院提出的因應關稅韌性特別條例修正草案，楊瓊瓔為台中的工具機、傳產發聲表示，880億在台中就不夠，增加50億，變930億也還是不夠，現在傳產不敢接單，不知道如何布建未來，影響勞工工作，現在已經做4休3，甚至有放無薪假，何時可以提出200億（指行政院提出的特別條例修正草案中的200億預留）？卓榮泰回應，行政院尊重立法院，需要時就提出，「委員有意見，可以改成5900億，一次編足我沒有意見，你可以恢復成5900億，如果立法院可以提議，我沒有意見。」

商品推薦