被指刪地方補助犧牲弱勢 卓榮泰反問藍委：有體會政院痛苦嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午赴立法院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰上午赴立法院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。記者林伯東／攝影

中央刪減地方一般性補助款引發爭議，行政院卓榮泰今赴立法院對此議題進行專案報告並備詢。國民黨立委楊瓊瓔提到被政院刪除的地方補助，包括中低收入戶補助等，有體會到地方的痛苦嗎？卓榮泰回擊，「行政院的痛苦，委員有體會到嗎，你有體會到行政院的痛苦嗎？」

楊瓊瓔問，行政院刪除地方一般性補助，事先是否有跟立法院、地方政府溝通？卓榮泰表示，主計總處、主計長應該跟地方政府主計人員談過這事情，應該都知道要刪減，之前有討論過各種方式跟推估。主計長陳淑姿說，核定一般性補助時，如果立法院有刪減就要搭配刪減。

卓榮泰進一步說，行政院預算被立法院刪減那麼多之後，源頭沒有了，水如何下去，凡事要政通人和，大家要求的是中央、地方要有些辦事的預算，如果預算被刪除，怎麼酌補地方。

楊瓊瓔表示，台中被刪32億，這些是中低收入戶補助、育兒津貼等救命錢。卓榮泰駁斥，並非如此，如果台中市政府真這麼做，那是台中市政府自己的選擇。楊反批，台中市政府不會犧牲這些人權益。卓揆說，立法院要求行政院自行調整，就做這樣的調整。

楊瓊瓔表示，據「總統府華總一經字第11400026191號公告」，直轄市及縣市府一般性補助款內容2501億1279萬元照列，這應該不用解釋？預算經過立法院審議後，總統公布，即成為法定預算，有法律效力，不能違法。卓榮泰反嗆，行政院編列預算，也請立法院依法審議預算，當立法院審議預算違背整個精神跟原則，行政院已經沒有預算對地方政府做任何酌情補助，這是情非得已。

楊瓊瓔也說根據財畫法修正後，對於地方政府一般性補助，不得少於前一年度預算編列，這樣砍是違法。卓榮泰表示，那是明年度預算編列原則，通案刪減要刪939億，但只能刪掉300多億，行政院自行調整，中央政府預算被立法院大幅刪減 造成不合理的狀況。楊質疑怎麼會想調就調，卓揆反擊：「不是我想要調就調，是行政院的錢被你們刪掉了，行政院不得不這麼做。」

卓榮泰說，如果行政院提出878億，包含636億地方補助，如果全數回復，當然會全數如期回復給地方，中央不會剋扣。楊問，「你有體會到地方的痛苦嗎？」卓揆回應，「行政院的痛苦，委員有體會到嗎，你有體會到行政院的痛苦嗎？」

卓榮泰向楊瓊瓔表示，「你是國會議員，國防、外交、教育被立法院刪除多少，影響中央執政，你在乎一點點嗎？」

談到行政院提出的因應關稅韌性特別條例修正草案，楊瓊瓔為台中的工具機、傳產發聲表示，880億在台中就不夠，增加50億，變930億也還是不夠，現在傳產不敢接單，不知道如何布建未來，影響勞工工作，現在已經做4休3，甚至有放無薪假，何時可以提出200億（指行政院提出的特別條例修正草案中的200億預留）？卓榮泰回應，行政院尊重立法院，需要時就提出，「委員有意見，可以改成5900億，一次編足我沒有意見，你可以恢復成5900億，如果立法院可以提議，我沒有意見。」

