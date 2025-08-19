聽新聞
台美關稅最新進度 立法院25日邀卓榮泰、鄭麗君專案報告
立法院長韓國瑜今天上午主持朝野協商，朝野達成共識將在25、26日加開院會，下周一邀請行政院長卓榮泰率副院長鄭麗君、相關部會首長及談判代表針對「台美關稅談判進度」進行專案報告並備詢，另外下周二報告中央總預算追加預算案與災後重建條例編制經過。
朝野黨團上午協商決定，8月25日邀請卓榮泰率副院長鄭麗君、相關部會首長及談判代表，針對「台美關稅談判之進程、方針原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」進行專案報告並備詢，藍綠黨團各推派10人、民眾黨團2人質詢。同一天中午，立法院將召開首次修憲委員會。
協商結論指出，26日上午邀請卓榮泰率主計長等人針對「114年度中央政府總預算追加預算案編制經過」，質詢人數藍綠黨團各推派5人、民眾黨團1人。另外議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。
協商結論指出，行政院於本周四以前將「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例預算案」送至立法院，各黨團同意將其列入22日院會報告事項，並於8月26日下午邀請卓榮泰率相關部會首長報告編製經過並備質詢，質詢人數藍綠黨團各推派5人、民眾黨團1人，議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。當天院會不處理討論事項與臨時提案。
