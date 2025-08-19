內閣總辭換閣揆？卓榮泰：「盼未來誰任院長」審預算都合憲

內閣改組聲浪頻傳，行政院長卓榮泰19日在立法院備詢時脫口，「希望未來任何人擔任院長，跟立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精神」。這一番話，讓外界嗅出端倪，認為是否暗示內閣即將總辭或閣揆將有異動。

立法院會今邀卓榮泰率同相關部會首長列席，針對「全額撥付2025年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告並備質詢。

立委傅崐萁質詢時提到，如果卓榮泰繼續擔任閣揆，希望好好修補中央政府和地方政府的信賴關係，要全力來做。卓榮泰回應，他也希望未來任何人擔任院長，和立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精神。

傅崐萁說，他再給卓榮泰一個建議，之前在野黨赴行政院協商時，每一件都依照協商結論，政院應該沒有受騙上當的結果，但比較遺憾的是，行政院應該多跟立院黨團協商。

傅崐萁認為，這次的財劃法修法，只是落實憲法的地方自治，賴清德總統以前擔任行政院長時也說應該要修法；結果國民黨團修法後，卻被抹紅是中共同路人，難道賴總統也是中共同路人嗎？卓榮泰回應，從總統到行政院長都沒有抗拒，只是希望合理的來討論、調整。

商品推薦