核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提及，德國邁入非核家園花了整整25年準備，反觀台灣綠能卻處處充滿官商勾結，呼籲民眾23日出門投票，「公投要同意、省錢吹冷氣」。

立委謝龍介今率領南市議會國民黨團及年輕世代議員參選人開記者會，他提到，能源政策應該要理性看待，無需相互指責誰是二等公民，蔡英文雖在2012年喊出2025非核家園，但她卻是2016年才當選總統，然而時程卻沒變，台灣以核養綠更縮短4年，反觀德國要邁入非核家園前後準備整整花了25年。

「沒有人反對太陽能發電、沒有人要反對綠能！」因為這是趨勢，謝龍介說，民進黨綠能充滿官商勾結，造成「台灣人用肺發電、政府用心詐騙」，因台灣土地狹小，發展綠能只能用來備援，無法成為積載用電，其餘發電仍靠天然氣與燃煤，空汙也不知不覺中影響台灣2300萬人。

他指出，行政院長卓榮泰自認內閣是「AI內閣」，但幾乎快變成「ㄟ害內閣」，沒有電就沒有AI、沒有超級電腦運算、沒有機器人發展、更沒有生活品質的提升，連美國的軍事專家都告訴台灣至少要有核能。

謝龍介坦言，萬一兩岸擦槍走火、台灣海峽被封鎖，台灣的能源、天然氣恐怕只能撐8天，核能對台灣的戰略與國安相當重要；民進黨政府想走非核家園不是不行，但綠能要能充分供應，顯然台灣土地面積不足，如今農地隨意變更種電、魚死電生說成漁電共生，充滿官商勾結。

謝龍介強調，台灣沒有核能不僅沒有競爭力，更沒有戰略安全，8月23日台南雖沒有立委罷免案，但呼籲民眾要踴躍出門投公投票，「罷免不同意、1萬等領錢；公投要同意、省錢吹冷氣」，希望大家支持核三重啟，穩定台灣能源配置。

經台南市選委會統計，台南市此次滿18歲以上的公民投票權人數達160萬0962人，共約77萬餘戶，15日至18日已將選舉公報發送至各地區家戶，民眾若尚未收到可與里長或區公所洽詢，

