快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國民黨揭羅景壬合約 審計部認定「難驗核」質疑涉弊

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
國民黨智庫副執行長凌濤（左）與發言人鄧凱勛（右）上午舉行記者會，秀出資料直指勞動部就安基金和羅景壬的開口合約在核銷過程涉及重大弊案，被審計部認定「難以驗核履約結果」，檢調卻沒有任何調查。記者余承翰／攝影
國民黨智庫副執行長凌濤（左）與發言人鄧凱勛（右）上午舉行記者會，秀出資料直指勞動部就安基金和羅景壬的開口合約在核銷過程涉及重大弊案，被審計部認定「難以驗核履約結果」，檢調卻沒有任何調查。記者余承翰／攝影

國民黨昨揭露電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，完全不符基金使用目的。今再開記者會秀出資料，指勞動部就安基金和羅景壬的開口合約在核銷過程涉及重大弊案，被審計部認定「難以驗核履約結果」，檢調單位卻沒有任何調查。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，原本就業安定基金的開口契約承諾，是設定羅景壬應該提供35式影片、兩場公關活動、廣播託播及網路託播等，結果羅竟以一支影片、一場記者會，就要驗收核銷1069萬元，被審計部直指「難以驗核履約結果」，勞動部和檢調完全不查，還要輕輕帶過，是因為擔心查下去黑水太深？

凌濤也質疑，羅景壬2023年底接了賴清德「在路上」競選影片，其中有無對價關係是不是投桃報李，呼籲民進黨中央與羅景壬應提交賴競選時期會計報告，公布這支影片到底花多少錢。

影片 凌濤 勞動部

延伸閱讀

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

羅景壬稱不靠政黨維生 凌濤：羅未說明為何能屢獲不正補助

【重磅快評】滋養綠友友免招標 勞動部極懶或目無法紀？

零日攻擊導演連3年共獲就安基金2872萬拍勞動節宣傳影片 勞部回應了

相關新聞

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

國民黨昨揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，完全不符基金使用目的。國民...

新北普發現金？侯友宜坦言現仍短差887億：六都人均預算最少

台南市議會藍綠多位市議員昨在臨時會臨時動議提案，要求台南市政府將超徵稅額、超收交通違規罰款，以現金普發還給市民。新北市長...

新北市長民調李四川最高 侯友宜重申一條件：才是最期待人選

2026新北市長最新民調顯示，國民黨若派出台北市副市長李四川參選，支持率31.6%，領先綠營的立委蘇巧慧及、黨前秘書長林...

喊「源頭水少支流當然少」 卓榮泰籲立院支持追加預算為補助款解套

中央因刪減地方性補助款引發爭議，行政院長卓榮泰今天指出，政府已提出878億元的今年度中央政府總預算追加預算案，盼立法院能...

核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提...

美國得罪不起 在野黨監督關稅協議能有何作為？

美國對台關稅協議至今內容不明，國民黨立院黨團日前已表態，美國關稅協議送入立法院，必循議事程序予以監督。然而，面對美國龐大關稅壓力，及「美國爸爸顧台灣」的高度政治正確下，民進黨針對在野黨、尤其國民黨基於中華民國立場質疑美國的作為，更可能扣上「疑美」大帽，在野黨該如何因應？學者提出建言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。