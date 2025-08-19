影／國民黨揭羅景壬合約 審計部認定「難驗核」質疑涉弊

國民黨昨揭露電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊三年間獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，完全不符基金使用目的。今再開記者會秀出資料，指勞動部就安基金和羅景壬的開口合約在核銷過程涉及重大弊案，被審計部認定「難以驗核履約結果」，檢調單位卻沒有任何調查。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，原本就業安定基金的開口契約承諾，是設定羅景壬應該提供35式影片、兩場公關活動、廣播託播及網路託播等，結果羅竟以一支影片、一場記者會，就要驗收核銷1069萬元，被審計部直指「難以驗核履約結果」，勞動部和檢調完全不查，還要輕輕帶過，是因為擔心查下去黑水太深？

凌濤也質疑，羅景壬2023年底接了賴清德「在路上」競選影片，其中有無對價關係是不是投桃報李，呼籲民進黨中央與羅景壬應提交賴競選時期會計報告，公布這支影片到底花多少錢。

