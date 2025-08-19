影/被蔣萬安點名可組閣 童子賢：總統職權我不評論
台灣民眾黨台北市黨部、潔淨能源推廣協會與中華民國核能協會，在捷運西門站六號出口廣場，舉辦「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役公投特展」，上午和碩聯合科技董事長童子賢參觀前往參觀。
童子賢受訪被問及是否組閣議題時表示，內閣人事是總統的憲法職權，隨便去不會去評論。面對媒體追問如果總統邀請組閣？童子賢表示，自己不擅長，內閣人事也不是他的職權。童子賢進一步指，台灣需要電，台灣需要有好品質的電、台灣需要價錢合理，可以照顧民生和產業的電。對於猜測公投投票率如何，童子賢說自己沒有研究。呼籲8月23大家出來投票，支持「核三延役」投同意。
會場展出台灣民眾黨五項能源政策的主張，1.有條件使用天然氣、2.逐步淘汰燃煤電廠、3.擴大發展對環境衝擊小的再生能源、4.核能輔助作為過度、5.供電穩定。並邀請清華大學核子工程教授李敏等核能和工程專家在現場為民眾說明。一同呼籲「823核三延役」投下同意選票，也高呼「823投同意 為台灣爭口氣」的口號。
