李四川鬆口願承擔 藍營小雞喊話盡早布局、推最強母雞

台北市副市長李四川今表示，對於2026市長選舉，「我的態度從沒改變，國民黨裡年輕人很多，如果他們能贏，當然應該由他們出來選，但若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」此話一出，引發國民黨新北市議員的關注與回應。

新北市議員黃心華指出，國民黨內有不少合適人選，若願意投入市長選舉，都應盡早表達態度，有助於黨內討論升溫，也能讓基層開始動員。他直言，既然其他陣營已有潛在人選陸續表態，國民黨也應盡快確定布局，2026年更要推出「最強母雞」，才能帶動地方選情，對黨的整體發展至關重要。

新北市議員江怡臻則表示，根據最新民調，侯友宜市長施政滿意度接近7成，顯見民眾肯定國民黨在新北的執政成績，明年務必要有強棒延續下去。她說，樂見李四川副市長願意承擔，優秀人才能公平競爭服務機會，是新北市民之福；身為市議員，期盼國民黨能推出最強候選人，發揮「母雞帶小雞」的效果，讓市政成果持續深化，基層也能同步受惠。

