快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

習近平承諾川普任內不侵台？ 外交部：我持續提升自我防衛能力與韌性

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。圖／本報系資料照片
外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。圖／本報系資料照片

美國總統川普15日表示，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要川普還是總統，北京就不會入侵台灣；我外交部發言人蕭光偉今（19日）在例行記者會表示，台灣安全要靠自己努力得來，我國會持續提升自我防衛的能力及韌性。

川普接受福斯新聞網訪問時，拿俄烏關係與兩岸關係做比較；他說，習近平告訴他，只要川普還是總統，習近平就不會入侵台灣；習近平也說，他非常有耐心、中國非常有耐心；而他對習近平說，「這要由你做決定，但最好不要現在發生。」

蕭光偉表示，外交部一直密切關注美中高層互動，也將持續和在印太地區具重大利益的國家，共同致力維護台海和平穩定及繁榮。

讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日台之間簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本；蕭光偉表示，台日國民情感深厚友好，人員互訪頻密，去年兩國人民互訪超過732萬人次，雙方在入出境管理合作方面更顯重要；外交部樂見台日雙方持續深化入出境管理事務，相互合作，建立緊密的夥伴關係，而相關細節請問主管機關。

此外，針對中國大陸外交部長王毅15日在瀾湄合作外長會議後聲稱「開羅宣言和波茨坦公告等國際文件明確了日本的戰爭責任，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國」；我外長林佳龍援引舊金山和約，稱並未將台灣交給中華人民共和國。

蕭光偉表示，中國共產黨的謊言說了1000次也不會變成真的；當前印太地區地緣政治面臨嚴峻挑戰，特別是近年中國屢屢挑戰以規則為基礎的國際秩序，嚴重破壞民主自由人權法治甚至公平貿易，這也讓國際社會警覺；越來越多的國家以軍艦通過台海的實際行動來強調台海是國際水域，展現其對印太地區安全穩定的重視。

蕭光偉說，中國長期在國際社會施壓台灣，包含通過反分裂國家法、懲獨22條等法律戰工具，不當扭曲聯合國大會第2758號決議，企圖將該決議作為武力犯台以及阻止台灣參與國際的工具，並據此聲稱台灣是中國一部分，以及台灣海峽是中國內海等錯誤主張；他說，中方主張明顯跟事實和民主價值互相違背，也有許多國家的議會及行政部門都挺身而出，明確反對中國錯誤詮釋。

蕭光偉表示，林佳龍前幾天已經清楚駁斥王毅扭曲二戰史時的謬論，二戰結束後具國際法的舊金山合約取代開羅宣言及菠次坦公告等政治聲明，該合約從未交台灣給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

蕭光偉指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，呼籲北京當局務實體認到，只有透過和代表台灣人民的政府進行相互尊重和平等的對話，才可能改善兩岸關係；我國也會和民主夥伴團結一致，撐起民主保護傘， 共同面對威權主義挑戰，守護共享價值，以及以規則為基礎的國際秩序。

外交部 習近平 舊金山和約

延伸閱讀

CNN：川澤白宮峰會令烏克蘭陰霾漸散 但川普「髮夾彎」疑慮揮之不去

澤倫斯基學乖了！穿正裝、說11次謝謝 川普超級滿意

影／忘記關麥！川普自爆普亭「為了我」和談 音檔曝光引關注

澤倫斯基：會晤川普氣氛「溫暖」 準備好與普亭展開雙邊會談

相關新聞

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

國民黨昨揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，完全不符基金使用目的。國民...

新北普發現金？侯友宜坦言現仍短差887億：六都人均預算最少

台南市議會藍綠多位市議員昨在臨時會臨時動議提案，要求台南市政府將超徵稅額、超收交通違規罰款，以現金普發還給市民。新北市長...

新北市長民調李四川最高 侯友宜重申一條件：才是最期待人選

2026新北市長最新民調顯示，國民黨若派出台北市副市長李四川參選，支持率31.6%，領先綠營的立委蘇巧慧及、黨前秘書長林...

喊「源頭水少支流當然少」 卓榮泰籲立院支持追加預算為補助款解套

中央因刪減地方性補助款引發爭議，行政院長卓榮泰今天指出，政府已提出878億元的今年度中央政府總預算追加預算案，盼立法院能...

核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提...

美國得罪不起 在野黨監督關稅協議能有何作為？

美國對台關稅協議至今內容不明，國民黨立院黨團日前已表態，美國關稅協議送入立法院，必循議事程序予以監督。然而，面對美國龐大關稅壓力，及「美國爸爸顧台灣」的高度政治正確下，民進黨針對在野黨、尤其國民黨基於中華民國立場質疑美國的作為，更可能扣上「疑美」大帽，在野黨該如何因應？學者提出建言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。