習近平承諾川普任內不侵台？ 外交部：我持續提升自我防衛能力與韌性

美國總統川普15日表示，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要川普還是總統，北京就不會入侵台灣；我外交部發言人蕭光偉今（19日）在例行記者會表示，台灣安全要靠自己努力得來，我國會持續提升自我防衛的能力及韌性。

川普接受福斯新聞網訪問時，拿俄烏關係與兩岸關係做比較；他說，習近平告訴他，只要川普還是總統，習近平就不會入侵台灣；習近平也說，他非常有耐心、中國非常有耐心；而他對習近平說，「這要由你做決定，但最好不要現在發生。」

蕭光偉表示，外交部一直密切關注美中高層互動，也將持續和在印太地區具重大利益的國家，共同致力維護台海和平穩定及繁榮。

讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日台之間簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本；蕭光偉表示，台日國民情感深厚友好，人員互訪頻密，去年兩國人民互訪超過732萬人次，雙方在入出境管理合作方面更顯重要；外交部樂見台日雙方持續深化入出境管理事務，相互合作，建立緊密的夥伴關係，而相關細節請問主管機關。

此外，針對中國大陸外交部長王毅15日在瀾湄合作外長會議後聲稱「開羅宣言和波茨坦公告等國際文件明確了日本的戰爭責任，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國」；我外長林佳龍援引舊金山和約，稱並未將台灣交給中華人民共和國。

蕭光偉表示，中國共產黨的謊言說了1000次也不會變成真的；當前印太地區地緣政治面臨嚴峻挑戰，特別是近年中國屢屢挑戰以規則為基礎的國際秩序，嚴重破壞民主自由人權法治甚至公平貿易，這也讓國際社會警覺；越來越多的國家以軍艦通過台海的實際行動來強調台海是國際水域，展現其對印太地區安全穩定的重視。

蕭光偉說，中國長期在國際社會施壓台灣，包含通過反分裂國家法、懲獨22條等法律戰工具，不當扭曲聯合國大會第2758號決議，企圖將該決議作為武力犯台以及阻止台灣參與國際的工具，並據此聲稱台灣是中國一部分，以及台灣海峽是中國內海等錯誤主張；他說，中方主張明顯跟事實和民主價值互相違背，也有許多國家的議會及行政部門都挺身而出，明確反對中國錯誤詮釋。

蕭光偉表示，林佳龍前幾天已經清楚駁斥王毅扭曲二戰史時的謬論，二戰結束後具國際法的舊金山合約取代開羅宣言及菠次坦公告等政治聲明，該合約從未交台灣給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

蕭光偉指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，呼籲北京當局務實體認到，只有透過和代表台灣人民的政府進行相互尊重和平等的對話，才可能改善兩岸關係；我國也會和民主夥伴團結一致，撐起民主保護傘， 共同面對威權主義挑戰，守護共享價值，以及以規則為基礎的國際秩序。

