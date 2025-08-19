立院25、26日加開院會 邀政院備詢關稅及追加預算
立法院長韓國瑜19日上午主持朝野協商，各黨團達成共識，將於下周一、周二（25、26日）加開院會，邀請行政院長卓榮泰率領相關部會代表報告及備詢「台美關稅談判進度」、「追加預算編制經過」。
根據黨團共識決議，25日院會主題為「台美關稅談判之進程、方針原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」；藍綠黨團各推派十人、民眾黨團派兩人質詢。同一天中午，將召開本會期首次修憲委員會會議。
黨團共識指出，26日院會主題聚焦「114年度中央政府總預算追加預算案編制經過」，藍綠黨團各推人、民眾黨團派一質詢。議案詢答完畢後即將審查，各黨團同意不提出複議。
朝野協商決議另外提到，若行政院於21日以前將「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」預算案送至立法院，各黨團同意將其列入本周五（22日）院會報告事項，並於26日下午邀請卓榮泰及部會首長等列席報告。
