李四川表態不排斥承擔新北 李乾龍：支持者吃定心丸

台北市副市長李四川今天表態若到明年確實要他承擔新北「我也不會排斥，我也會承擔」。國民黨前祕書長李乾龍今天受訪表示，李四川確實有感受到外界對他的期待，李適時有所表示，可讓更多人吃下定心丸。

李乾龍指出，民眾黨主席黃國昌日前表態參選新北並非李四川鬆口主因，主要在於他近期多次前來新北協助反罷免，看到很多鄉親熱情支持，也表達對新北選情關心。

李乾龍說，李四川適時有所表示，可讓許多人不再憂心忡忡，他持正面態度看待，他也認為，李一旦決定參選，會有自己的選戰節奏。

李乾龍說，李四川是新北聯誼性次級團體「金蘭會」重要成員，跨黨派成員會持續支持。

