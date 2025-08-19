李四川表態不排斥承擔新北 劉和然也表態了

台北市副市長李四川今天表態不排斥承擔新北市，黨內主要競爭對手新北市副市長劉和然今天表示，對市民來說，了解新北、實實在在做事才是最重要的，「我會延續侯市長的施政，全力以赴，顧好新北、保住新北，這是我的責任，也是對新北的使命」。

劉和然說，李副和他一樣都是事務官出身，國民黨確實人才濟濟，這是新北市的福氣。對市民來說，了解新北、實實在在做事才是最重要的，他會延續侯市長的施政，全力以赴，顧好新北、保住新北，這是我的責任，也是對新北的使命。

劉和然說，「大家有心為新北，都是好事」。

商品推薦