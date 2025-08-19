快訊

影／國防醫大揭牌 賴清德提國際合作戰傷救護

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
賴清德總統今天主持國防醫學大學揭牌儀式，用行動表達國家對國防醫學大學的支持。記者林俊良／攝影
賴清德總統今天主持國防醫學大學揭牌儀式，用行動表達國家對國防醫學大學的支持。記者林俊良／攝影

賴清德總統上午主持「國防醫學大學揭牌典禮」致詞時表示，國防醫學大學是全國唯一兼具軍事任務與醫學教育的高等學府，是擁有雙重任務的英雄培育基地。他是醫界出身的總統，也是三軍統帥，一定大力支持國防醫學大學的發展，他今天出席也用行動表達國家對國防醫學大學的支持。

他表示，距離上一場戰爭823砲戰有數十年之久，因此必須精進跟國際社會的合作，如美國以及其他正在發生戰爭的國家，去求得軍陣醫學和戰傷救護的經驗。

賴清德也提出3點勉勵，第一，國防醫學大學能夠持續精進，栽培具備國際觀、有人文素養，同時也具備校訓博愛、忠貞的醫學生，並深入基層服務。他強調，深入基層的醫療服務非常重要，不僅三軍總醫院或各個國軍醫院，其實也不單是為了服務國軍而設立，平時在每個地方也肩負起民眾健康的守護神，他希望能夠精進並擴大這個角色。

第二，國防醫學大學是全國唯一具備生物安全第四級實驗室的學校，如果國防醫學大學在今日升格後也能夠善用生物安全第四級實驗室的設備，肩負起國家在疾病防治、傳染病防治的研究工作，對國家的貢獻非常大。

第三，國防醫學大學具備軍陣醫學還有戰傷訓練的專業，如果持續精進，對國軍的戰力甚至於全社會防衛韌性的力量會有很大的幫助。

賴清德總統（右四）今天主持國防醫學大學揭牌儀式，點禮後與出席人次在外合影，退輔會主委顏德發（左起）、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、國安會會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國防院董事長、一級上將霍守業等人同台。記者林俊良／攝影
賴清德總統（右四）今天主持國防醫學大學揭牌儀式，點禮後與出席人次在外合影，退輔會主委顏德發（左起）、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、國安會會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國防院董事長、一級上將霍守業等人同台。記者林俊良／攝影
賴清德總統（右二）今天主持國防醫學大學揭牌儀式，按鈕前空檔短暫與國防部長顧立雄交換意見，衛福部長邱泰源（左起）、教育部長鄭英耀、國安會會秘書長吳釗燮等人同台。記者林俊良／攝影
賴清德總統（右二）今天主持國防醫學大學揭牌儀式，按鈕前空檔短暫與國防部長顧立雄交換意見，衛福部長邱泰源（左起）、教育部長鄭英耀、國安會會秘書長吳釗燮等人同台。記者林俊良／攝影

醫學 國防 國軍

