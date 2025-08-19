爭取台美關稅不疊加 卓榮泰：還沒定案

快訊

中央社／ 台北19日電

立委關注台美關稅談判爭取不疊加進度，行政院卓榮泰今天表示，歐盟、日本爭取到不疊加，是因為簽了協議，台灣跟美國間還沒談到協議內容、定案，簽訂後會先爭取降到合理稅率、再爭取不疊加。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰列席，提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。

陳昭姿質詢時表示，台美關稅談判，政府以跟美方簽訂保密協議為由，隱匿相關資訊，國會都不能監督。美國先宣布日本關稅是15%，再宣布台灣關稅是20%；後來日本銷美商品跟歐盟一樣，不在既有關稅上再疊加，但以工具機為例，台灣是20%加4%，這樣就跟日本差了9%。

陳昭姿質詢，8月11日行政院開記者會說要爭取不疊加，是否有進度。卓榮泰回應，歐盟、日本可以爭取到不疊加，是因為簽了協議，台灣跟美國之間還沒談到協議內容、定案，簽訂之後，會依照行政院副院長鄭麗君所說，先爭取降到合理稅率、再爭取不疊加。

陳昭姿提到，8月11日行政院秘書長龔明鑫就以工具機產業的影響評估說明，台灣的關稅跟主要競爭國差距9%，中高階工具機可能被日本、德國取代。「行政院配合民進黨的大罷免，搞了1年多，現在終於講實話」，大罷免大失敗後才公開。

卓榮泰指出，過去幾個月，「妳不知道日本關稅多少、台灣關稅多少，我也不知道、談判代表也不知道」。

卓榮泰強調，歐盟、日本跟美國談好，也是之後的事，稱民進黨支持大罷免這個前提並不存在，當時也沒人知道談判最後結果如何。

