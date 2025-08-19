蔣萬安建議賴總統找他組閣 童子賢笑回「歪樓」：卓內閣辛苦給予鼓勵

核三重啟公投本周投票，和碩集團董事長童子賢今天說，現階段仍以能源議題優先，至於內閣人事屬於總統職權，行政院長卓榮泰最近很辛苦，所有閣員內外壓力都非常大，他也要給予內閣團隊鼓勵。

台北市長蔣萬安昨天在臉書發文指出，自己去年邀請童子賢參加市政會議，並且以「產業發展與世界局勢」為題發表演講，當時就預判台灣產業即將面臨嚴峻考驗，再看到最近核三重啟公投案的意見說明會，「我真心覺得，賴清德總統應該邀請童子賢組閣。」

民眾黨台北市黨部在西門町舉辦「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役公投特展」，針對蔣萬安建議賴總統邀請組閣一事，童子賢在活動現場受訪時笑說「旁邊是紅樓，現在是歪樓」，現在還是要集中在能源議題，內閣人事屬於總統憲法職權，他本人不方便評論或議論此事。

童子賢也說，卓榮泰內閣最近也很辛苦，所有閣員內外壓力都很大，「我在這邊致意一下，也是持鼓勵的意思，還是期待談談能源政策。」

面對媒體追問，倘若賴總統邀請是否會答應，童子賢則重申，自己不擅長這種政治議題，內閣人事也並非職權所在。

童子賢笑說，他不太熟悉南方四賤客的動畫，最近網路上有經過AI處理的影片，如果有談到內閣相關議題，「你們不要相信，我不談那個問題。」

此外，政論節目主持人李正皓昨天指稱，核三重啟公投投票率最多5%，搞不好會變成史上最好笑公投。童子賢聽聞後先是反問，「他以前不是國民黨發言人嗎？」偶爾轉電視也會看到政論節目，不過這種觀點他倒是沒有研究，台灣需要品質好、價格合理、照顧民生及產業的電力，還是呼籲大家站出來投票支持重啟核三。

童子賢也說，最近政壇有同黨同志「網內互打吃到飽」，批評台中市長盧秀燕的容貌跟化妝品，其實小則團體大至政黨，再往上看就是國家社會，遇到壓力時能否理性看待，面對問題要分析處理，而不是互相情緒勒索。

