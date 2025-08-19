快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

蔣萬安建議賴總統找他組閣 童子賢笑回「歪樓」：卓內閣辛苦給予鼓勵

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢（中）上午前往捷運西門站六號出口廣場參觀「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役公投特展」，童子賢表示，台灣需要電，台灣需要有好品質的電、台灣需要價錢合理，可以照顧民生和產業的電。記者黃義書／攝影
和碩聯合科技董事長童子賢（中）上午前往捷運西門站六號出口廣場參觀「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役公投特展」，童子賢表示，台灣需要電，台灣需要有好品質的電、台灣需要價錢合理，可以照顧民生和產業的電。記者黃義書／攝影

核三重啟公投本周投票，和碩集團董事長童子賢今天說，現階段仍以能源議題優先，至於內閣人事屬於總統職權，行政院長卓榮泰最近很辛苦，所有閣員內外壓力都非常大，他也要給予內閣團隊鼓勵。

台北市長蔣萬安昨天在臉書發文指出，自己去年邀請童子賢參加市政會議，並且以「產業發展與世界局勢」為題發表演講，當時就預判台灣產業即將面臨嚴峻考驗，再看到最近核三重啟公投案的意見說明會，「我真心覺得，賴清德總統應該邀請童子賢組閣。」

民眾黨台北市黨部在西門町舉辦「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役公投特展」，針對蔣萬安建議賴總統邀請組閣一事，童子賢在活動現場受訪時笑說「旁邊是紅樓，現在是歪樓」，現在還是要集中在能源議題，內閣人事屬於總統憲法職權，他本人不方便評論或議論此事。

童子賢也說，卓榮泰內閣最近也很辛苦，所有閣員內外壓力都很大，「我在這邊致意一下，也是持鼓勵的意思，還是期待談談能源政策。」

面對媒體追問，倘若賴總統邀請是否會答應，童子賢則重申，自己不擅長這種政治議題，內閣人事也並非職權所在。

童子賢笑說，他不太熟悉南方四賤客的動畫，最近網路上有經過AI處理的影片，如果有談到內閣相關議題，「你們不要相信，我不談那個問題。」

此外，政論節目主持人李正皓昨天指稱，核三重啟公投投票率最多5%，搞不好會變成史上最好笑公投。童子賢聽聞後先是反問，「他以前不是國民黨發言人嗎？」偶爾轉電視也會看到政論節目，不過這種觀點他倒是沒有研究，台灣需要品質好、價格合理、照顧民生及產業的電力，還是呼籲大家站出來投票支持重啟核三。

童子賢也說，最近政壇有同黨同志「網內互打吃到飽」，批評台中市長盧秀燕的容貌跟化妝品，其實小則團體大至政黨，再往上看就是國家社會，遇到壓力時能否理性看待，面對問題要分析處理，而不是互相情緒勒索。

內閣 公投 核三

延伸閱讀

蔣萬安喊話「童子賢組閣」 童子賢回應了

蔣萬安點名童子賢組閣 卓榮泰諷市長言行常脫離市政

蔣萬安籲童子賢組閣 傅崐萁：適不適任國人決定

蔣萬安點名童子賢接內閣 卓榮泰：請他不要著急

相關新聞

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

國民黨昨揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，完全不符基金使用目的。國民...

新北普發現金？侯友宜坦言現仍短差887億：六都人均預算最少

台南市議會藍綠多位市議員昨在臨時會臨時動議提案，要求台南市政府將超徵稅額、超收交通違規罰款，以現金普發還給市民。新北市長...

新北市長民調李四川最高 侯友宜重申一條件：才是最期待人選

2026新北市長最新民調顯示，國民黨若派出台北市副市長李四川參選，支持率31.6%，領先綠營的立委蘇巧慧及、黨前秘書長林...

喊「源頭水少支流當然少」 卓榮泰籲立院支持追加預算為補助款解套

中央因刪減地方性補助款引發爭議，行政院長卓榮泰今天指出，政府已提出878億元的今年度中央政府總預算追加預算案，盼立法院能...

核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提...

美國得罪不起 在野黨監督關稅協議能有何作為？

美國對台關稅協議至今內容不明，國民黨立院黨團日前已表態，美國關稅協議送入立法院，必循議事程序予以監督。然而，面對美國龐大關稅壓力，及「美國爸爸顧台灣」的高度政治正確下，民進黨針對在野黨、尤其國民黨基於中華民國立場質疑美國的作為，更可能扣上「疑美」大帽，在野黨該如何因應？學者提出建言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。