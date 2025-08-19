被蔣萬安點名接內閣 童子賢笑歪樓：我不擅長
內閣改組聲浪頻傳，近日台北市長蔣萬安點名，應該找和碩（4938）董事長童子賢組閣。對此，童子賢19日出席民眾黨「823核三延役公投特展」時受訪回應，內閣人事是總統憲法職權，並且他也不擅長。
民眾黨於9日至22日，在捷運西間站六號出口廣場，舉辦「從核說起：823核三延役公投特展」，並邀請核能和工程專家，在現場為民眾解釋專業問題，說明核三延役的安全性和必要性。童子賢受邀出席該場導覽活動。
對於被蔣萬安點名接內閣，童子賢第一反應笑稱，「旁邊是紅樓，現在是歪樓」，他認為，希望還是要集中在以能源問題優先。
內閣改組的問題，童子賢說，8月4日已經他回答過，內閣人事是總統憲法職權，所以他不會隨便去評論或議論。目前擔任閣揆的卓榮泰很辛苦，內外壓力都很大，內閣成員也都很辛苦，他在這邊致意表達鼓勵，期待今天還是談能源政策議題。
至於如果賴清德總統親自邀請組閣，是否答應？童子賢坦言，他剛有傳訊息給幾個媒體，再次表達內閣改組的問題8月4日談能源時就被問過，他重申「我不擅長」，內閣人事也不是他的職權。
回到核三公投議題，媒體現場提到，賴清德總統日前表達823投不同意。對此，童子賢表示，他還是呼籲大家823出來投票，請大家出來支持核三延役，台灣需要電，好的電、價格合理的電。至於很多關於投票率的猜測，他也不知道，對於數字他沒有研究。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言