被蔣萬安點名接內閣 童子賢笑歪樓：我不擅長

內閣改組聲浪頻傳，近日台北市長蔣萬安點名，應該找和碩（4938）董事長童子賢組閣。對此，童子賢19日出席民眾黨「823核三延役公投特展」時受訪回應，內閣人事是總統憲法職權，並且他也不擅長。

民眾黨於9日至22日，在捷運西間站六號出口廣場，舉辦「從核說起：823核三延役公投特展」，並邀請核能和工程專家，在現場為民眾解釋專業問題，說明核三延役的安全性和必要性。童子賢受邀出席該場導覽活動。

對於被蔣萬安點名接內閣，童子賢第一反應笑稱，「旁邊是紅樓，現在是歪樓」，他認為，希望還是要集中在以能源問題優先。

內閣改組的問題，童子賢說，8月4日已經他回答過，內閣人事是總統憲法職權，所以他不會隨便去評論或議論。目前擔任閣揆的卓榮泰很辛苦，內外壓力都很大，內閣成員也都很辛苦，他在這邊致意表達鼓勵，期待今天還是談能源政策議題。

至於如果賴清德總統親自邀請組閣，是否答應？童子賢坦言，他剛有傳訊息給幾個媒體，再次表達內閣改組的問題8月4日談能源時就被問過，他重申「我不擅長」，內閣人事也不是他的職權。

回到核三公投議題，媒體現場提到，賴清德總統日前表達823投不同意。對此，童子賢表示，他還是呼籲大家823出來投票，請大家出來支持核三延役，台灣需要電，好的電、價格合理的電。至於很多關於投票率的猜測，他也不知道，對於數字他沒有研究。

商品推薦