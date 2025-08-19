吳思瑤：盼內閣有感改組 蔣萬安顧市政就好不需插一腳
近期內閣改組風聲頻傳，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，希望拿出唯一最好劇本，讓國人有感改組，未來不管誰留任、去任，都要是一級戰力，回應民意、社會，拿出有感的改組跟政策，且隨即上路就上手的即戰力。
吳思瑤指出，過去一年來內閣團隊非常辛苦，面對國際挑戰、國內立法院生態，確實陷入一年半以來，史上非常窒礙難行時間，內閣每個首長都非常辛苦。
關於台北市長蔣萬安建議由和碩董事長童子賢組閣，吳思瑤說，蔣萬安4月也曾拋倒閣說，第一次對內閣人事說三道四的「倒閣說」，最後被國民黨自家人打臉，現在又開始對中央人事布局下指導棋，建議蔣萬安管好自己的市政就好，不要管到海邊去，從內閣倒閣到組閣都要插上一腳，不需要這麼不甘寂寞。
