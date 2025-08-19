快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

第二波大罷免周六投票 7名國民黨立委罷免門檻一次看

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨立法院副院長江啟臣今天到東勢區，和台中市議員吳振嘉車隊掃街，宣傳反罷免。圖／江啟臣服務處提供
國民黨立法院副院長江啟臣今天到東勢區，和台中市議員吳振嘉車隊掃街，宣傳反罷免。圖／江啟臣服務處提供

首波大罷免無一通過，第二波國民黨立委罷免案將於本周六與核三公投同日投票，中選會今公布罷免案投票人數及罷免門檻，7名國民黨立委罷免案投票人數為169萬4562人。以立法院副院長江啟臣罷免案為例，若同意票高於不同意票，且達25%、逾5萬2213人，即為通過。

根據公職人員選舉罷免法，若罷免案要通過，同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上（即25％），且有效同意票數多於不同意票數，反之將被否決。

根據中選會公布的投票門檻，新北市立委第十一選區羅明才罷免案，投票人數29萬9652人，25%是7萬4913人；新竹縣第二選區立委林思銘罷免案，投票人數23萬8499人，25%是5萬9625人。

南投第一選區立委馬文君罷免案，投票人數18萬4153人，25%是46萬39人；南投第二選區立委游顥罷免案，投票人數19萬5068人，25%是4萬8767人。

此外，台中第二選區立委顏寬恒罷免案，投票人數30萬7742人，25%是7萬6936人；台中第三選區立委楊瓊瓔罷免案，投票人數26萬599人，25%是6萬5150人；台中第八選區立委江啟臣罷免案，投票人數20萬8849人，25%是5萬2213人。

投票 大罷免

延伸閱讀

影／江啟臣、何欣純另類戰場第二天 分從東勢和豐原出發

823罷免投票 盧秀燕：投不同意票讓賴總統清醒「救國家」

罷免投票接近 江啟臣路口懇託 何欣純率隊車掃山海屯

影／力挺江啟臣 盧秀燕：幹掉副院長那台中市長也可能被幹掉

相關新聞

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

國民黨昨揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，完全不符基金使用目的。國民...

新北普發現金？侯友宜坦言現仍短差887億：六都人均預算最少

台南市議會藍綠多位市議員昨在臨時會臨時動議提案，要求台南市政府將超徵稅額、超收交通違規罰款，以現金普發還給市民。新北市長...

新北市長民調李四川最高 侯友宜重申一條件：才是最期待人選

2026新北市長最新民調顯示，國民黨若派出台北市副市長李四川參選，支持率31.6%，領先綠營的立委蘇巧慧及、黨前秘書長林...

喊「源頭水少支流當然少」 卓榮泰籲立院支持追加預算為補助款解套

中央因刪減地方性補助款引發爭議，行政院長卓榮泰今天指出，政府已提出878億元的今年度中央政府總預算追加預算案，盼立法院能...

核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提...

美國得罪不起 在野黨監督關稅協議能有何作為？

美國對台關稅協議至今內容不明，國民黨立院黨團日前已表態，美國關稅協議送入立法院，必循議事程序予以監督。然而，面對美國龐大關稅壓力，及「美國爸爸顧台灣」的高度政治正確下，民進黨針對在野黨、尤其國民黨基於中華民國立場質疑美國的作為，更可能扣上「疑美」大帽，在野黨該如何因應？學者提出建言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。