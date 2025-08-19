內閣改組傳聞甚囂塵上 邱泰源、鄭英耀低調同台賴總統

內閣改組議題甚囂塵上，賴總統今天主持國防醫學大學揭牌典禮，與多次被各方點名可能去職的衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀同台，不過相關主角們的態度低調，未有進一步互動與表示。總統府發言人郭雅慧則表示目前主要面對關稅磋商與颱風復建。至於台北市長蔣萬安建議可由和碩董事長童子賢組閣，郭雅慧回應，推薦閣揆人選不會是台北市政的優先，在自己崗位上把事情做好才是全民之福。

國防醫學院於8月1日更名為國防醫學大學，賴清德總統今天主持揭牌典禮，國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀等官員陪同。

不過726大罷免後，內閣改組傳聞甚囂塵上，邱泰源及鄭英耀的動向備受關注，鄭英耀在抵達會場時面對媒體追問，只簡單表示「謝謝」，邱泰源在會後、大合照結束要離開時也被媒體追逐，也低調不做任何回應。

賴總統參加揭牌儀式後，在軍醫局長蔡建松中將及國防醫學大學校長林致源少將引導下，視導戰傷暨災難急難急救訓練中心、醫學科技教育中心及國際及國內學生志工團，邱泰源、鄭英耀也陪同視導，邱泰源簡單向賴總統說明前進外科小組推動進度，賴總統也簡短與鄭英耀交談。

面對內閣改組議題，總統府發言人郭雅慧表示，對執政團隊來說，現階段要做的第一件事情就是台美關稅的談判還在磋商中，希望這部分能夠持續有所發展。其次，中南部由於幾次極端氣候之下西南氣流所帶來的災情都還在進行復原，這是執政團隊很重要的事，政府會持續關心，把災民所需要的都能夠給予最好的照顧。

郭雅慧說，對於下一個階段，如果有任何相關的人事調整，確認的話也會跟國人進行說明。

至於台北市長蔣萬安提議可由和碩聯合科技董事長童子賢組閣，賴總統在抵達國防醫學大學時，面對媒體追問僅微笑回應。郭雅慧則說，關於組閣是假議題，每個城市都有各自的挑戰，相信在台北市推薦閣揆人選不會是市政的優先，無論總統或市長在自己崗位上把事情做好才是全民之福。

