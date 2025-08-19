快訊

內閣改組？謝國樑喊話行政院別用手段箝制地方財政應傾聽民意

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
內閣改組？謝國樑喊話行政院別用手段箝制地方財政，應傾聽民意。記者游明煌／攝影
內閣改組？謝國樑喊話行政院別用手段箝制地方財政，應傾聽民意。記者游明煌／攝影

近日內閣改組討論度高，傳出最快將於25日改組。基隆市長謝國樑今天謝國樑說，基本上還是尊重行政院自行的作法，如果外界有很多聲音，對行政院的施政有不同的看法，他希望行政院能夠傾聽。

謝國樑今天上午出席中元祭活動記者會時，針對內閣改組問題受訪，他說，基本上還是尊重行政院自行的作法，如果外界有很多聲音，對行政院的施政有不同的看法，他希望行政院能夠傾聽。

謝國樑表示，尤其對地方的財政，不要用一些不同的方法去箝制地方實際財政的狀況，大家都了解，財政劃分法已修正通過後統籌分配款已經有新的公式，站在地方政府的立場，行政院要如何施政，地方會尊重，但攸關地方的財政事項，希望不要用各種法律邊緣的手段，來對地方政府進行箝制。

「該給我們的統籌分配款要給我們，但不要同時間大幅下降計畫型補助，這樣等於換湯不要換藥，地方的財政根本不會改善。」謝國樑說，地方政府還是希望跟中央政府好好配合，如果地方財政不會改善，大家又在國會吵成一團，非全民之福。

至於內閣改組更換閣員的問題，謝國樑指出，希望中央跟地方政府大家共同來探討新一年度財政收友分配的方式，明明統籌分配款增加，但其他補助大幅縮減，等於沒有增加，民眾都看在眼裡。

財政 行政院 謝國樑

