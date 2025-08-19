黃國昌批哭窮歪腦筋動到地方補助款 卓榮泰：是自行調整

中央刪減地方一般性補助款引發爭議，行政院長卓榮泰今赴立院針對該議題專案報告並備詢。民眾黨立法院黨團總召黃國昌質詢中央到底有無刪減地方預算、一般性補助款是不是法律義務支出、財劃法已生效卻還敢刪地方一般性補助款？卓則多次回應，是因應立法院要求而「自行調整」。

黃國昌批評，行政院拿了史上最高預算卻繳不出像樣成績，從政院到民進黨立法院黨團在過去半年只有六個字：「大罷免，大成功」。政院還哭窮，把歪腦筋動到地方補助款上。卓榮泰回應，刪除要經過一定程序，一定要跟行政院協商。

黃國昌指出，統刪預算並非今年開始，去年總預算就刪除299億元，給政院2兆8518億元，結果還有672億元沒執行。卓榮泰質疑黃的邏輯及推論都有問題，該年度未執行的項目可以說原因，但這不代表以後連執行的機會都沒有，相關細節都可以列出來跟立委報告。

黃國昌抨擊，行政部門提預算、國會審預算，政院依照立院審查的金額執政，沒聽過哪國還有行政部門對國會指手畫腳，甚至違法挪移預算，哭窮還執行不力。卓榮泰反嗆，很少有國家刪預算刪過頭，這沒有哭窮，都是照事實來。

黃國昌追問，中央政府有無刪除地方預算？卓榮泰回應，這是立法院要行政院自行調整，且立法院有跟行政院協調過？黃則批，提案單上白紙黑字講「中央各機關及所屬機關」，連立院刪除預算規則都不懂；卓表示，黃所謂白紙黑字刪不到939億，因為統刪，所以他們自行調整。

黃國昌再指出，過去總預算就曾刪除地方補助4%，但「排除一般性補助款」；行政院去年發函內容、秘書長龔明鑫今年談話，對一般性補助款是不是法律義務支出說法不同。卓榮泰重申，都依照立院審議結果有所刪減，那政院就依照審議結果來調整，這自行調整是應立法院的要求。

黃國昌直呼，卓榮泰問A答B，繞來繞去就是不敢回答問題，財劃法現在已經在3月三讀生效，行政院5月還敢這樣刪除地方一般性補助款？卓榮泰不斷強調那是針對明年的總預算，那不是剋扣，那是自行調整。 行政院長卓榮泰上午赴立法院就專案報告並備詢，民眾黨主席黃國昌（圖）質詢。記者林伯東／攝影

