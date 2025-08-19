黃國昌批哭窮歪腦筋動到地方補助款 卓榮泰：是自行調整

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午赴立法院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰上午赴立法院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。記者林伯東／攝影

中央刪減地方一般性補助款引發爭議，行政院卓榮泰今赴立院針對該議題專案報告並備詢。民眾黨立法院黨團總召黃國昌質詢中央到底有無刪減地方預算、一般性補助款是不是法律義務支出、財劃法已生效卻還敢刪地方一般性補助款？卓則多次回應，是因應立法院要求而「自行調整」。

黃國昌批評，行政院拿了史上最高預算卻繳不出像樣成績，從政院到民進黨立法院黨團在過去半年只有六個字：「大罷免，大成功」。政院還哭窮，把歪腦筋動到地方補助款上。卓榮泰回應，刪除要經過一定程序，一定要跟行政院協商。

黃國昌指出，統刪預算並非今年開始，去年總預算就刪除299億元，給政院2兆8518億元，結果還有672億元沒執行。卓榮泰質疑黃的邏輯及推論都有問題，該年度未執行的項目可以說原因，但這不代表以後連執行的機會都沒有，相關細節都可以列出來跟立委報告。

黃國昌抨擊，行政部門提預算、國會審預算，政院依照立院審查的金額執政，沒聽過哪國還有行政部門對國會指手畫腳，甚至違法挪移預算，哭窮還執行不力。卓榮泰反嗆，很少有國家刪預算刪過頭，這沒有哭窮，都是照事實來。

黃國昌追問，中央政府有無刪除地方預算？卓榮泰回應，這是立法院要行政院自行調整，且立法院有跟行政院協調過？黃則批，提案單上白紙黑字講「中央各機關及所屬機關」，連立院刪除預算規則都不懂；卓表示，黃所謂白紙黑字刪不到939億，因為統刪，所以他們自行調整。

黃國昌再指出，過去總預算就曾刪除地方補助4%，但「排除一般性補助款」；行政院去年發函內容、秘書長龔明鑫今年談話，對一般性補助款是不是法律義務支出說法不同。卓榮泰重申，都依照立院審議結果有所刪減，那政院就依照審議結果來調整，這自行調整是應立法院的要求。

黃國昌直呼，卓榮泰問A答B，繞來繞去就是不敢回答問題，財劃法現在已經在3月三讀生效，行政院5月還敢這樣刪除地方一般性補助款？卓榮泰不斷強調那是針對明年的總預算，那不是剋扣，那是自行調整。

行政院長卓榮泰上午赴立法院就專案報告並備詢，民眾黨主席黃國昌（圖）質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰上午赴立法院就專案報告並備詢，民眾黨主席黃國昌（圖）質詢。記者林伯東／攝影

