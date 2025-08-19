蔣萬安喊話「童子賢組閣」 童子賢回應了

快訊

聯合報／ 記者應翠梅／台北即時報導
台北市長蔣萬安18日喊話賴清德總統，該找和碩公司董事長童子賢。（本報資料照片）
內閣重組成為近日政壇熱門話題，台北市長蔣萬安喊話，呼籲賴清德總統找和碩董事長童子賢組閣。童子賢今天回應本報詢問時回應，政壇工作他不熟悉不擅長，內閣人事屬總統職權，他不宜妄議。

蔣萬安昨天說，大罷免以來，朝野之間的互信已經一再撕裂，賴總統若是願意找童子賢組閣，「我相信這會是台灣社會重新對話的開始」。

童子賢重申，他8月4日已經回應相關話題，目前想法不變，不再多談。

他強調，當前只致力宣講二年多來所主張的能源政策。政壇工作他不熟悉也不擅長，向來只管政策興國，不理會政治。

童子賢說，他目前集中注意力，促使核三能順利延役，推動「核能復興」運動優先。

