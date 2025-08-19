聽新聞
0:00 / 0:00
選新北市長？李四川首鬆口：若明年必須承擔 我不會排斥
2026新北市長選舉最新民調，民眾黨主席黃國昌民調大幅提升，但新北最強仍是北市副市長李四川。李四川今受訪首度鬆口表示，「國民黨人才濟濟，若年輕人會贏就由他們來選，但若到明年必須要我承擔，我不會排斥。」
根據最新一份媒體民調，黃國昌表態有意願參選新北市長之後，支持度大幅上升，對比綠營的民調已超過劉和然，但仍未「超越李四川」。國民黨北市議員游淑慧今天也說，對藍白陣營來說，李四川、黃國昌與劉和然三位強棒，最好的方法或許是「君子之爭、民調決定」，讓最強者出征。
對於是否參選新北市長？李四川今天表示，國民黨人才濟濟，他的態度都沒有改變，若年輕人會贏就由他們來選，但若到明年必須要他來承擔，「我不會排斥。」
