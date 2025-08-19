蔣萬安點名童子賢組閣 卓榮泰諷市長言行常脫離市政

行政院長卓榮泰上午赴立法院專案報告，會前媒體問及台北市長蔣萬安稱和碩集團董事長童子賢適合組閣。卓榮泰未正面回應人事傳聞，但強調政院正檢討四大方向：包括財政收支結構、重大施政優先順序、行政與立法互動關係，以及重要內閣人事。卓榮泰也反諷，首都市長最近的言行經常脫離市政，「我請他不要著急，慢慢學習」。

